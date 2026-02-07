Francis Hernández: ¿incluirá a exfutbolistas? ¿Candidatos para Honduras? ¿Argentina? "Vamos a competir con cualquiera"

<b>O sea, que no estamos preparado para enfrentar tácticamente a una de las selecciones favoritas del Mundial</b>Ese no es el principal motivo, nosotros no tenemos miedo de competir con nadie. Es una cuestión de que una selección van a agradecer. Es una obviedad. El seleccionador y el jugador van a estar condicionados. Si nosotros jugamos el martes le daremos tiempo. El tiempo es oro. Tenemos poco tiempo para trabajar con los jugadores. Buscamos destrezas y habilidades para los jugadores, eso lo hacemos con video y muchos aspectos más. Creemos que es mejor que el seleccionador técnico tenga tiempo.<b>¿Está contemplada alguna exleyenda para este nuevo proceso?</b>Lo iremos viendo. Ahora no estamos en ese momento. Insisto, yo soy una persona de unir, de integrar, todo lo que nos pueda sumar y aportar es bienvenido. Aquí se le va a abrir las puertas a todo mundo. Está claro que todo el que quiera aportar, máxime si es jugador, pues mucho mejor.<b>¿Qué opina de la nueva Eliminatoria donde regresan los grandes?</b>Soy una persona de retos. Estoy encantado de enfrentarme a federaciones de ese potencial. Tenemos que prepararnos bien y llegar de la mejor manera posible. No me cabe la menor duda que vamos a competir con cualquiera.<b>¿Ve complicado el formato?</b>No sé si es complicado. En lo que me voy a ocupar de aportar con las herramientas posibles y darle a los jugadores lo mejor posible, es lo que vamos a dominar. A mí no me preocupa competir con Estados Unidos, México y Canadá. Nos van a ofrecer dos plazas en cada uno de los grupos, por lo cual trataremos de competirles, esperamos conseguir las plazas.<b>¿Qué intentará cambiar Francis Hernández?</b>Queremos empezar de cero. Tratar de hacer algo que ayude al jugador. Tengo mucha ilusión. Creo que puedo ayudar todo esto y hacer un camino correcto que nos va a ayudar.<b>¿Qué tanto se va a involucrar con la Liga Nacional de Honduras?</b>Yo se lo comenté al presidente y secretario de la Federación. Me quiero acercar a todos los estamentos del fútbol hondureño. La Liga es importante, estoy abierto a dialogar, construir y buscar fórmulas que sean capaces. Me gustaría desarrollarlos aquí, no solo en la federación. Quiero sumar al objetivo de los jugadores y equipos.<b>¿Cuánto protagonismo tendrán los juveniles en La H?</b>Eso será dependiendo de lo que vayan mostrando. Lo que está claro que no le vamos a ver el DNI al jugador, no le vamos a ver la edad. A partir de ahí intentaremos ser justos.<b>Un mensaje final para que el aficionado crea que podamos llegar a un Mundial</b>Ojalá toda esta gente pudiera estar dentro de mí para poder valorar la ilusión que tengo a nivel interno. Creo que tengo experiencia, creo en el proyecto, estoy lejos de mi casa. He venido con el objetivo de poner mi experiencia en el fútbol hondureño. No me cabe la menor duda de lo que vamos a crear será bueno para el fútbol hondureño. Vamos a dejar un legado.<br />