¡Por primera vez en la historia! Selección Leyendas de Honduras hará vibrar el CholoGol 2026: fecha y boletería

El espectáculo futbolístico CholoGol 2026 se prepara para vivir una edición histórica, ya que por primera vez traerá a la Selección de Leyendas de Honduras al Estadio Rubén Deras de Choloma, un evento que promete reunir a varias de las figuras que marcaron época con la Bicolor y que aún permanecen en la memoria de la afición catracha.

El partido está programado para el viernes 20 de febrero a las 6:00 de la tarde en el recinto cholomeño, donde se espera una gran asistencia de público para disfrutar de un encuentro cargado de nostalgia, talento y espectáculo, en el que los aficionados podrán volver a ver en acción a ídolos del fútbol nacional.

Los organizadores confirmaron la presencia de reconocidas figuras del balompié hondureño como Carlos Pavón, Amado Guevara, Wilmer Velásquez, Julio César “Rambo” de León, Dani Turcios, Noel Valladares y Milton “Tyson” Núñez, entre otros exjugadores que le dieron gloria a la Selección de Honduras en distintas etapas y competencias internacionales.