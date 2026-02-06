¡Por primera vez en la historia! Selección Leyendas de Honduras hará vibrar el CholoGol 2026: fecha y boletería

El partido está programado para el viernes 20 de febrero a las 6:00 de la tarde en el recinto cholomeño, donde se espera una gran asistencia de público para disfrutar de un encuentro cargado de nostalgia, talento y espectáculo, en el que los aficionados podrán volver a ver en acción a ídolos del fútbol nacional.Los organizadores confirmaron la presencia de reconocidas figuras del balompié hondureño como Carlos Pavón, Amado Guevara, Wilmer Velásquez, Julio César “Rambo” de León, Dani Turcios, Noel Valladares y Milton “Tyson” Núñez, entre otros exjugadores que le dieron gloria a la Selección de Honduras en distintas etapas y competencias internacionales.