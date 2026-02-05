Así es Mike Arana, capitán de la Selección Sub-17 de Honduras: sus retos, jugadores que admira y su finta preferida

<b>Mike Anderson Arana Meléndez </b>es uno de los capitanes de la <b>Selección Nacional Sub-17 </b>que sueña con ir a la Copa del Mundo de 2026. El futbolista del <b>Real España </b>se toma con mucha responsabilidad los partidos que afrontarán en el premundial.Luego de la confirmación que Surinam no participará en el encasillado H, son quedaron: la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/sub17-honduras-conoce-catrachos-buscan-boleto-mundial-qatar-premundial-san-pedro-sula-MD29194459" target="_blank">Bicolor</a></b>, <b>Bermudas </b>y <b>Guyana</b>. Será una prácticamente una ronda de muerte súbita. Este jueves la Sub-17 realizó su primer entreno en San Pedro Sula, precisamente en el complejo deportivo de <b>Marathón</b>, y antes de iniciar los trabajos, Arana charló con Diario DIEZ para contar sobre el reto que se les viene como grupo.