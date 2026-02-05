Así es Mike Arana, capitán de la Selección Sub-17 de Honduras: sus retos, jugadores que admira y su finta preferida

Luego de la confirmación que Surinam no participará en el encasillado H, son quedaron: la Bicolor , Bermudas y Guyana . Será una prácticamente una ronda de muerte súbita. Este jueves la Sub-17 realizó su primer entreno en San Pedro Sula, precisamente en el complejo deportivo de Marathón , y antes de iniciar los trabajos, Arana charló con Diario DIEZ para contar sobre el reto que se les viene como grupo.

Mike Anderson Arana Meléndez es uno de los capitanes de la Selección Nacional Sub-17 que sueña con ir a la Copa del Mundo de 2026. El futbolista del Real España se toma con mucha responsabilidad los partidos que afrontarán en el premundial.

Además, dio a conocer quienes eran sus jugadores referentes y sus mayores habilidades en el deporte. “La bicicleta, tirarla larga y adiós”, exteriorizó el extremo zurdo de 17 años

¿Qué tal, Mike? Ya faltan pocos días para que hagan su debut. ¿Cómo se han preparado en estas últimas semanas o meses?



Todo bien. Nos hemos preparado de la misma manera, con el objetivo de poder clasificar al Mundial. Sentimos que estamos trabajando fuerte y de buena forma.

Si no estoy equivocado, eres el único futbolista del plantel que ya debutó en Primera División. ¿Cómo se toma eso en cuanto a responsabilidad?



Gracias a Dios, normal. Creo que es algo que he logrado con mi trabajo y espero que algunos de mis compañeros también lo puedan lograr.

¿Qué consejo se le da a tus compañeros, tomando en cuenta que ya tienes esa experiencia?



Sí, claro, es una experiencia. Yo les digo que sigan trabajando, que su momento va a llegar y que cuando llegue lo aprovechen de la misma manera.

Hablemos un poco del premundial. ¿Cómo catalogan a los rivales?



Sabemos que no va a ser fácil, que los rivales pueden venir bien preparados, pero nosotros estamos 100% seguros de que podemos ganar los partidos.

Van a jugar en San Pedro Sula, en el estadio Morazán, siendo locales. ¿Cómo toman eso sin caer en exceso de confianza o triunfalismo?



Sabemos que vamos a estar con nuestra afición. Daremos lo mejor de nosotros, lo tomaremos con calma, con experiencia, y haremos las cosas de la mejor manera.

¿Te ves en el Mundial? ¿Lo sueñan como grupo o vos en lo personal?



Dios primero, sí. La verdad es que sí nos vemos en el Mundial y creemos que lo vamos a lograr.

¿Quién es tu jugador a seguir en la Liga Nacional?



En la Liga Nacional, Darixon Vuelto y a nivel internacional Neymar Júnior.