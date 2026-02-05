Federación de Honduras revela dos nombres de posibles técnicos y fecha final para tomar la decisión: "Vamos a esperar"

<b>Partido amistoso ante Argentina, ¿es cierto que se caería por este tema o no?</b><br /><br />No, como decía Francis, estamos abiertos a todos los partidos. Hay que analizarlos con suficiente tiempo, con suficiente responsabilidad, y bueno, en este momento no hay nada firmado, como nunca hubo firmado nada con Argentina. La información sale de allá. Sí es cierto que ha habido acercamientos, pero en este momento vamos a esperar a nombrar al técnico, que es el técnico, junto con el director de partidos, quien decida con quién jugamos y cuándo.<b>¿Para otras fechas ha habido acercamientos o propuestas de otros acercamientos?</b><br /><br />Nos han ofrecido ya incluso para junio y para diciembre de este año. Hay federaciones muy importantes que planifican todo su año. Tenemos una oferta en la mesa para diciembre, el tema es de una federación importante.<b>¿De Europa?</b><br /><br />No, no quise referirme al tema, pero sí le puedo decir que lamentablemente coincide con las finales de la liga. Probablemente se esté terminando el campeonato y sería con jugadores locales nada más, ellos y nosotros. Así que bueno, tenemos muchas ofertas sobre la mesa, van a llegar más. Probablemente en junio, selecciones mundialistas que tengan en su grupo a selecciones de CONCACAF van a querer jugar con nosotros y bueno, vamos a esperar las propuestas.<b>¿Y cuando se nombre el técnico quizás también haya otro interés distinto?</b><br /><br />Por supuesto. Como pasó con el profesor Reinaldo Rueda, muy probablemente cuando se nombre el técnico también va a haber propuestas.