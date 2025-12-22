Pedro Troglio impacta a Olimpia con lo que dijo de su regreso y, ¿sueña con dirigir a Honduras?: "Es una posibilidad"

El argentino reconoció que Honduras fue un lugar donde encontró estabilidad y bienestar: “Todos saben que me hubiera quedado a vivir acá porque más cómodo que acá, ¿dónde vas a estar? Es decir, ganás, te tratan bien, vivís en una linda ciudad”, aunque explicó que la familia fue determinante en su decisión de marcharse. “Yo también tengo un golpe afectivo que es la familia, yo tengo dos hijos chiquitos, aparte de los grandes, que estuve seis años sin verlos. Entonces, eso me provocó la posibilidad de ir”.Incluso, recordó que su regreso a <b>Argentina </b>no fue para competir por títulos. “Y de hecho, yo fui a Argentina a pelear descensos, ¿entendés? No a pelear campeonatos. Entonces, acá me había acostumbrado a otra vida, demasiado linda”.