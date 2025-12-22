Javier López nombra la primera contratación de Motagua para 2026 y de posibles bajas: "Ya es un fichaje que tiene el club"

<b>¿Cómo quisieras cerrar el semestre?</b><br /><br />Creo que en la Copa Centroamericana, con la herencia que nos dejó el profe Diego Vazquez, muy positiva, de seis puntos, pudimos lograr la clasificación como primero de grupos. Y en el torneo regular, dentro de lo que es la Liga Nacional, esas tres primeras jornadas donde no se sumó a ningún punto, y a partir de ahí se consiguieron 35 puntos, que creo que están muy bien.<br /><br />Y luego vino lo que es la fase de eliminatoria, donde creo que sí en momentos nos faltó precisión, nos faltó eficacia en las áreas y contundencia. Y en otros momentos, también hay que decirlo, no tuvimos algunos jugadores importantes en esos partidos que eran totalmente decisivos, y que a la postre lastraron nuestras opciones de confirmar objetivos. En cuanto al desenlace de este torneo, de este triangular, esperamos dejar una buena sensación en San Pedro Sula, hacer un buen partido, dejar en alto este escudo y tratar de ganar el partido.