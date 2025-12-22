Javier López nombra la primera contratación de Motagua para 2026 y de posibles bajas: "Ya es un fichaje que tiene el club"

Javier López, técnico de Motagua, ha comparecido en conferencia de prensa en la previa de su último partido de este torneo fallido donde no pudo llevar a su equipo al podio, de hecho, enfrentará al Real España ya eliminado este martes a las 7:00 pm. En su comparecencia el estratega español confirmó el primer fichaje que tienen los azules para el Clausura 2026 y lo que viene para el club en el próximo torneo, donde él asume con sus declaraciones se quedará y buscará formar un grupo que le responda. VER MÁS: La extraña razón por la qué Messiniti ganaría el pichichi antes de finalizar el torneo: así va la tabla de goleadores Hizo un análisis rápido de lo que ha sido el torneo para los extranjeros del club, varios de ellos señalados por la afición por los fracasos que obtuvo la institución a lo largo del 2025. Advirtió de paso al Real España, cuyo partido desean ganar para cerrar de buena forma el campeonato.

LA CONFERENCIA:

¿Cómo quisieras cerrar el semestre?



Creo que en la Copa Centroamericana, con la herencia que nos dejó el profe Diego Vazquez, muy positiva, de seis puntos, pudimos lograr la clasificación como primero de grupos. Y en el torneo regular, dentro de lo que es la Liga Nacional, esas tres primeras jornadas donde no se sumó a ningún punto, y a partir de ahí se consiguieron 35 puntos, que creo que están muy bien.



Y luego vino lo que es la fase de eliminatoria, donde creo que sí en momentos nos faltó precisión, nos faltó eficacia en las áreas y contundencia. Y en otros momentos, también hay que decirlo, no tuvimos algunos jugadores importantes en esos partidos que eran totalmente decisivos, y que a la postre lastraron nuestras opciones de confirmar objetivos. En cuanto al desenlace de este torneo, de este triangular, esperamos dejar una buena sensación en San Pedro Sula, hacer un buen partido, dejar en alto este escudo y tratar de ganar el partido.

¿Qué valoración hace del formato del torneo y lo que ha pasado?



Olimpia y Marathón juegan un partido, descansan una semana, juegan dos partidos, descansan una semana. Real España ha jugado dos partidos, descansa diez días y en tres días vuelve a jugar dos partidos... Creo que esos desequilibrios en un momento como este, donde necesitas a tus mejores jugadores, esa carga de partidos y ese desequilibrio entre los diferentes participantes creo que no es positivo ni es adecuado. Después también habrá que evaluar si a nivel de público, de afición, ha sido positivo, y creo que no.



Hemos visto poca gente en los estadios como norma general. Habrá que evaluar también si es fruto del tema de no ir al Mundial o demás y si la gente está más o menos animada a ver fútbol. Creo que ahora que termine el torneo tendrán que hacer las evaluaciones necesarias para ver si este es el formato que se quiere para el siguiente torneo y si es el mismo, pues corregir algunos detalles que creo que han dejado de ver en lo que es la estructura y la organización del torneo. ¿Cómo va la implementación de su idea de juego en el equipo?



Mira, hay varias partes. Una parte era simple. Vinimos a este proyecto a desarrollar una idea de juego con unos jugadores que fueron contratados para otra idea de juego diferente. Entonces había dos alternativas. Adaptarse uno a lo que tenía y tratar de seguir jugando de la misma manera o hacer un cambio drástico en la idea de juego. Y a partir de ahí entender que había jugadores que se podían adaptar de forma muy positiva y muy adecuada y ver qué otros jugadores les iba a costar. ¿Cómo puedes hacer para que un equipo juegue de una manera determinada? Pues hay dos alternativas.



Una es con el trabajo diario. A nivel de trabajo diario, no para Motagua, para Olimpia, para Real España, que hemos estado en doble torneo y además hemos tenido muchos jugadores en selección, ha sido muy complicado poder sumar una semana de entrenamiento con el equipo al completo. Entonces es muy difícil poder insertar una idea de juego diferente a la que venían desarrollando habitualmente en una plantilla cuando no puedes tener continuidad de entrenamientos.



Y la otra es buscando jugadores que tengan ese perfil necesario para actuar en cada una de esas posiciones. Con la temporada en marcha, la alternativa era la primera, no la segunda. Entonces creo que en ese sentido hemos hecho lo necesario para tener presente qué jugadores reúnen las capacidades suficientes para jugar de esta determinada manera y a quiénes les cuesta un poquito más. ¿Cuál es tu autoevaluación de esta primera etapa?



Eso por un lado. Como todos en el equipo, creo que he tomado decisiones que a la postre han demostrado que estaban bien y también he cometido errores. Errores que he cometido y que evidentemente han influido también en los resultados del equipo. Entonces esa autoevaluación empieza por uno mismo, por lo que considera que ha hecho bien, por lo que considera que ha hecho mal. Lo que sí no he hecho mal es tratar de desarrollar esta idea de juego, porque es la que me ha traído aquí. Y había que probar si con esta plantilla, con estos jugadores y con este contexto de entrenamiento éramos capaces de ser competitivos con esta idea.

¿Cuáles son los planes para el próximo semestre?



Nosotros hemos hablado de incorporar tres o cuatro jugadores, más el tema de Pablo Cacho, que ya es un fichaje que tiene el club. Y realizar algunos reajustes en el plantel para que todos los jugadores tengan participación, tengan dinámica y podamos reforzar aquellas posiciones que entendemos que son las necesarias para que este equipo pueda jugar como se requiere. No es tanto un problema de cantidad de jugadores, si de futbolistas muy concretos con unas cualidades muy concretas que nos puedan ayudar a ser más fuertes con esta idea de juego. ¿Qué aprendizaje le quedó de este torneo y a los jugadores?



La verdad que deja muchos aprendizajes, por un lado el conocimiento del club, de todos ustedes, de la afición, de la plantilla de jugadores y mi conclusión es que estamos en un proceso, estamos en construcción. Hemos visto momentos muy buenos del equipo que queremos que se reproduzcan durante mucho más tiempo y con mucha más frecuencia, hemos visto también cosas negativas que las hablaremos siempre a la interna.



Creo que lo que viene para Motagua es mejor que lo que ha pasado durante este torneo porque vamos a seguir un proceso, vamos a mejorar aquellos detalles que son necesarios, vamos a tener semanas completas para poder trabajar con el grupo y creo que el peor momento ya lo hemos pasado, ya lo hemos sufrido durante esta parte del torneo que nos ha tocado vivir.



El tema de Droopy Gómez vosotros lo habéis visto, es un jugador que hemos utilizado el 90% de los minutos de juego, eso indica que estamos muy contentos con él, con lo que ha hecho, nos gusta más que juegue ahí cerquita del área y es lo que tenemos que tratar de conseguir de cara al futuro, que esté ahí siempre muy cerca del delantero, muy cerca del área, en esa posición central o centro lateral, pero siempre cerca del área y cerca de las posiciones de último pase y cerca del gol.



Maicol Cabrera empezó muy bien, tuvo un proceso de lesión que lo tuvo alejado de los entrenamientos durante más de un mes y es difícil llegar a un equipo nuevo, un club nuevo, un país nuevo si te lesionas. Con el tema de Jhon Kleber ha pasado un poquito lo mismo, empezó a jugar, tuvo problemas musculares. El tema de Cardozo, la forma de jugar lo obliga a estar más expuesto, un poquito más adelantado y está en proceso de adaptarse. Entonces creo que ese es un poco el resumen de todos, adaptarnos a una idea de juego nueva, adaptarnos a una filosofía de juego nueva y esto requiere un tiempo, requiere un proceso de entrenamiento, requiere también evaluar el rendimiento de todos y cada uno de los jugadores y ver qué mejoras podemos hacer en el plantel para el año que viene con esta idea de ser más competitivos.