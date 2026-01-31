Espinel revela lo que le preocupa de Olimpia, resta importancia a las bajas de América y adelanta: "Si llegan no estarán al 100"

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes, cómo está el caso de <b>José Mario Pinto</b>:"Ustedes me preguntan por Pinto, pero a mí nadie me ha dicho nada. Yo no puedo contestar algo si un dirigente no me dice 'mire hay una oferta por tal jugador'. Imagínense todos los nombres que dicen que Olimpia ha contratado: Bruno Veglio, Juan Goyeneche; Un colega de ustedes me trató de mentiroso porque me preguntó de Veglio, le dije que no y luego me dijo 'profe, es oficial. Me mintió'. Entonces, imagínense si yo tengo que salir a desmentir cada cosa que sale, yo puedo contestar lo que sea, cuando salió lo de Jorge, José Mario, a mí nadie me dice 'profe, hay una oferta por tal jugador'. Siempre está latente la salida de jugadores, así como la llega de otros jugadores, pero ahí estamos batallando a ver si podemos tener algún jugador más. El profesor <b>Espinel </b>fue consultado sobre cuál es la posición que busca <b>Olimpia </b>en el mercado de fichajes y respondió: "Hemos buscado varias opciones. Estuvimos cerca de concretar un delantero, pero no pudo, después buscamos en la zona defensiva y estaba muy alta las aspiraciones, pero ahí estamos permanentemente en la búsqueda, pero no hemos llegado a un acuerdo".