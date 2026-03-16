Samuel García amenaza a Motagua, reacciona a la convocatoria de Honduras y esto dijo del FVS: "¿Quién lo va a dirigir?"

<b>¿Es algo como un espejismo ver a Olimpia fuera de una liguilla?<br /><br /></b>No, es que es una enfermedad crónica, eso no lo vamos a cambiar jamás. Mire, en su momento Marathón lo quiso cambiar hace muchos años y no se pudo. Hoy, peor; hoy tienen el dominio. Yo no descarto que, por ejemplo, ya no nos sigan transmitiendo los partidos, porque todo el que les estorba lo han quitado. Si a otro le estorbaba, lo eliminan. Esto es una dictadura, esto es un régimen totalitario en el fútbol.<b>¿Que otro equipo sea campeón es más que complicado?<br /><br /></b>No, es que no se puede. Lo más que podemos aspirar, lo máximo, es entrar a la liguilla. Es lo máximo. De ahí no hay acceso, eso es imposible. Si no te bajan de una manera, te bajan por el arbitraje o por las normas que rigen el torneo. Entonces, ¿cuál es la motivación para los equipos? Ninguna. Hoy me reuní con la Junta Directiva y yo les dije: ¿qué sentido tiene estar invirtiendo dos millones mensuales en fútbol si aquí ya los resultados son los mismos? Aquí lo único que hay es retirarnos de esta papada y mejor participar en segunda división, que es más bonito; se divierte más uno.<b>Elecciones para la Federación en 2027. ¿Se ha escuchado que desde el fútbol también se prepara una contrapropuesta a la directiva actual?<br /><br /></b>Se está queriendo meter una ley deportiva en el Congreso, pero es bien difícil. Jorge Salomón ya está lanzando su candidatura otra vez. Otro fracaso más de las elecciones.