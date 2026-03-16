Oficial: Primera convocatoria de José Molina con la Selección de Honduras para su debut frente a Perú en Madrid, España

El listado marca el inicio de un nuevo proceso en la escuadra catracha, que comienza a perfilar la base del equipo con el que Molina pretende trabajar de cara a los próximos retos internacionales. La convocatoria combina futbolistas del torneo local con 10 legionarios que militan en Europa, Sudamérica y la MLS, en un intento por equilibrar experiencia y juventud dentro del plantel.

La nueva era de la Selección de Honduras ya comenzó. El entrenador español José Francisco Molina presentó este lunes su primera convocatoria oficial al frente de la Bicolor para el amistoso internacional frente a la Selección de Perú, encuentro programado para el 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés.

Con seis convocados, Olimpia es el club que más jugadores aporta a la Selección de Honduras. Mientras que Marathón no tiene citados al compromiso internacional.

Entre los nombres más destacados aparecen jugadores consolidados en el extranjero como Denil Maldonado, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia, además de Joseph Rosales del Austin FC, Kervin Arriaga del Levante español, Luis Palma del Lech Poznan de Polonia y Rigoberto Rivas del Kocaelispor de Turquía.

También figuran futbolistas que han tenido presencia reciente con la selección como Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Jorge Benguché, pilares de clubes importantes del fútbol hondureño.

Entre las ausencias destacan nombres como Anthony Lozano, Buba López, David Ruiz, Bryan Róchez, Yustin Arboleda, Marcelo Santos, Getsel Montes, Alexy Vega, Edwin Solani, quien destacaron en la eliminatoria pasada y otros que destacan en el presente torneo Clausura de la Liga Hondubet.

Asimismo, la convocatoria abre espacio para las sorpresas y otros que buscan consolidarse en la selección, como Darlin Mencía, Dereck Moncada, Alex Güity, Kevin Alex Güity, Mike Arana, Exon Arzú y Leandro Padilla, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en este primer llamado del técnico español.

La Selección de Honduras no tendrá concentración, viajan el 23 de marzo a Madrid para la concentración en la prestigiosa sede Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael en Segovia, instalaciones del Atlético de Madrid.

Los legionarios irán llegando desde el 23 de marzo y posteriormente encarar el único juego en esta ventana de la fecha FIFA ante los peruanos. Los boletos ya están a la venta.

Previamente, Perú se medirá a la mundialista Senegal el 28 de marzo en el Stade de France, ubicado en París, Francia, siendo el debut su técnico brasileño Mano Menezes.

El partido se disputará en territorio español, 1:00 pm de Honduras y 8:00 pm en España, una sede estratégica que facilita la llegada de varios legionarios que juegan en el fútbol europeo.



CONVOCATORIA OFICIAL DE HONDURAS



PORTEROS

Alex Güity - Lobos UPNFM

Edrick Menjívar - Olimpia

Luis Ortiz - Motagua



DEFENSAS

Clinton Bennett - Olimpia

Christopher Meléndez - Motagua

Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia)

Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay)

Giancarlo Sacaza - Motagua

Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos)

Julián Martínez - Alverca FC (Portugal)

Kevi Güity - Olimpia

Luis Vega - Motagua



VOLANTES

Alejandro Reyes - Motagua

Deiby Flores - Sin equipo

Edwin Rodríguez - Olimpia

Jorge Álvarez - Olimpia

Kervin Arriaga - Levante (España)

Leandro Padilla - Inter Miami (Estados Unidos)



DELANTEROS

Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía)

Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia)

Erick Puerto - Platense

Jorge Benguché - Olimpia

Exon Arzú - Real España

Luis Palma - Lech Poznan (Polonia)

Mike Arana - Real España

Rigoberto Rivas - Kocaelispor (Turquía)