Oficial: Primera convocatoria de José Molina con la Selección de Honduras para su debut frente a Perú en Madrid, España

Con seis convocados, Olimpia es el club que más jugadores aporta a la Selección de Honduras. <b>Mientras que Marathón</b> no tiene citados al compromiso internacional.Entre los nombres más destacados aparecen jugadores consolidados en el extranjero como Denil Maldonado, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia, además de Joseph Rosales del Austin FC, Kervin Arriaga del Levante español, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-shakhtar-derrota-lech-poznan-acaricia-los-cuartos-conference-league-LM29709277" target="_blank">Luis Palma</a> del Lech Poznan</b> de Polonia y Rigoberto Rivas del Kocaelispor de Turquía.También figuran futbolistas que han tenido presencia reciente con la selección como Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Jorge Benguché, pilares de clubes importantes del fútbol hondureño.Entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/sorpresas-y-ausencias-conoce-los-rostros-nuevos-en-la-nueva-seleccion-de-honduras-y-la-razon-de-los-que-fueron-borrados-NJ29757093#image-1" target="_blank">las ausencias destacan</a></b> nombres como Anthony Lozano, Buba López, David Ruiz, Bryan Róchez, Yustin Arboleda, Marcelo Santos, Getsel Montes, Alexy Vega, Edwin Solani, quien destacaron en la eliminatoria pasada y otros que destacan en el presente torneo Clausura de la Liga Hondubet.Asimismo, la convocatoria abre espacio <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/sorpresas-y-ausencias-conoce-los-rostros-nuevos-en-la-nueva-seleccion-de-honduras-y-la-razon-de-los-que-fueron-borrados-NJ29757093#image-1" target="_blank">para las sorpresas</a></b> y otros que buscan consolidarse en la selección, como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/legionario-desconocido-sorprenderia-seleccion-honduras-frente-peru-molina-JE29692139#image-1" target="_blank">Darlin Mencía</a></b>, Dereck Moncada, Alex Güity, Kevin Alex Güity, Mike Arana, Exon Arzú y Leandro Padilla, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en este primer llamado del técnico español.La Selección de Honduras no tendrá concentración, viajan el 23 de marzo a Madrid para la concentración <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jose-molina-francis-hernandez-mueven-contactos-honduras-entrenara-prestigiosa-sede-espana-JH29590922" target="_blank">en la prestigiosa sede</a></b> Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael en Segovia, instalaciones del Atlético de Madrid.Los legionarios irán llegando desde el 23 de marzo y posteriormente encarar el único juego en esta ventana de la fecha FIFA ante los peruanos. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-peru-anuncian-horario-oficial-juego-amistoso-precio-boletos-sectores-agotados-AI29657135" target="_blank">Los boletos ya están a la venta</a></b>.Previamente, Perú se medirá a la mundialista Senegal el 28 de marzo en el Stade de France, ubicado en París, Francia, siendo el debut su técnico brasileño Mano Menezes.El partido se disputará en territorio español, 1:00 pm de Honduras y 8:00 pm en España, una sede estratégica que facilita la llegada de varios legionarios que juegan en el fútbol europeo.<br /><br /><b>CONVOCATORIA OFICIAL DE HONDURAS<br /><br />PORTEROS</b><br />Alex Güity - Lobos UPNFM<br />Edrick Menjívar - Olimpia<br />Luis Ortiz - Motagua<br /><br /><b>DEFENSAS</b><br />Clinton Bennett - Olimpia<br />Christopher Meléndez - Motagua<br />Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia)<br />Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay)<br />Giancarlo Sacaza - Motagua<br />Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos)<br />Julián Martínez - Alverca FC (Portugal)<br />Kevi Güity - Olimpia<br />Luis Vega - Motagua<br /><br /><b>VOLANTES</b><br />Alejandro Reyes - Motagua<br />Deiby Flores - Sin equipo<br />Edwin Rodríguez - Olimpia<br />Jorge Álvarez - Olimpia<br />Kervin Arriaga - Levante (España)<br />Leandro Padilla - Inter Miami (Estados Unidos)<br /><br /><b>DELANTEROS</b><br />Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía)<br />Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia)<br />Erick Puerto - Platense<br />Jorge Benguché - Olimpia<br />Exon Arzú - Real España<br />Luis Palma - Lech Poznan (Polonia)<br />Mike Arana - Real España<br />Rigoberto Rivas - Kocaelispor (Turquía)