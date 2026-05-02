¿Qué pasó con Francis Hernández y José Francisco Molina tras gira por Europa? Federación de Honduras realiza importante anuncio

La intención es clara: identificar prospectos que puedan ser considerados a corto y mediano plazo en los distintos procesos de selecciones,<b> desde la Sub-17 hasta la Mayor.</b>Este trabajo de visorías y contactos forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer todas las categorías, incluyendo Sub-20 y Sub-23, apostando por una base más amplia y competitiva de jugadores con proyección internacional.Uno de los elementos que más captó la atención fue <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/keyrol-figueroa-enciende-ilusion-catracha-tremendo-guino-honduras-ffh-acelera-OD29808556" target="_blank">Keyrol Figueroa</a>,</b> talento nacido en Tegucigalpa de 19 años que milita en el Liverpool Sub-21 y ha destacado a base de goles. Además, ha vestido la camisa de Estados Unidos a nivel de selecciones menores.De regreso, la Federación de Fútbol de Honduras dio a conocer que la agenda no se detiene. Hernández y Molina <b>estarán presentes</b> este domingo 3 de mayo en el compromiso entre Génesis FC y Motagua en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde continuarán evaluando talento local en el marco del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-recibe-dos-grandes-noticias-previo-clasico-sampedrano-ante-marathon-en-inicio-del-grupo-a-LF30428773" target="_blank">torneo Clausura.</a></b>La actividad seguirá el miércoles con el duelo entre <b>Olancho FC y Génesis FC</b>, mientras que otro foco de atención estará en el clásico entre Olimpia y Marathón. En este último encuentro también se espera la presencia de los miembros del cuerpo técnico de Honduras, Igor Tasevski y Frank Martínez.Así, entre Europa y la liga doméstica, la Bicolor empieza a trazar el camino de su renovación, con la mirada puesta en el presente, pero sobre todo en el futuro. <b>Francis Hernández dará a conocer el informe</b> de lo realizado en Europa en los próximos días.