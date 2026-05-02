¿Qué pasó con Francis Hernández y José Francisco Molina tras gira por Europa? Federación de Honduras realiza importante anuncio

Durante su estadía en el viejo continente, luego del encuentro amistoso frente a Perú del 31 de marzo , ambos sostuvieron reuniones, acercamientos y charlas con jóvenes futbolistas de origen hondureño que militan en diferentes clubes europeos.

El futuro de la Selección de Honduras comienza a tomar forma con pasos firmes fuera del país. Tras un mes de intensa agenda en Europa, el director de selecciones, Francis Hernández, y el seleccionador nacional, José Francisco Molina, regresaron al territorio catracho con una misión clara: ampliar el universo de talento disponible para la Bicolor.

La intención es clara: identificar prospectos que puedan ser considerados a corto y mediano plazo en los distintos procesos de selecciones, desde la Sub-17 hasta la Mayor.

Este trabajo de visorías y contactos forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer todas las categorías, incluyendo Sub-20 y Sub-23, apostando por una base más amplia y competitiva de jugadores con proyección internacional.

Uno de los elementos que más captó la atención fue Keyrol Figueroa, talento nacido en Tegucigalpa de 19 años que milita en el Liverpool Sub-21 y ha destacado a base de goles. Además, ha vestido la camisa de Estados Unidos a nivel de selecciones menores.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De regreso, la Federación de Fútbol de Honduras dio a conocer que la agenda no se detiene. Hernández y Molina estarán presentes este domingo 3 de mayo en el compromiso entre Génesis FC y Motagua en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde continuarán evaluando talento local en el marco del torneo Clausura.

La actividad seguirá el miércoles con el duelo entre Olancho FC y Génesis FC, mientras que otro foco de atención estará en el clásico entre Olimpia y Marathón. En este último encuentro también se espera la presencia de los miembros del cuerpo técnico de Honduras, Igor Tasevski y Frank Martínez.

Así, entre Europa y la liga doméstica, la Bicolor empieza a trazar el camino de su renovación, con la mirada puesta en el presente, pero sobre todo en el futuro. Francis Hernández dará a conocer el informe de lo realizado en Europa en los próximos días.