Keyrol Figueroa enciende la ilusión catracha: tremendo guiño a Honduras en las últimas horas

El nombre de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mercado-fichajes-keyrol-figueroa-vinculado-psv-campeon-champions-league-elis-mls-ultimo-fichaje-liga-nacional-FI29564076#image-1" target="_blank">Keyrol Figueroa</a></b> vuelve a tomar fuerza en el entorno de la Selección de Honduras, en medio de la expectativa por definir su futuro internacional. El joven delantero, actualmente en las filas del Liverpool FC Sub-21, atraviesa un gran momento en su desarrollo futbolístico y comienza a ilusionar tanto por su rendimiento como por recientes señales fuera de la cancha.<b>Keyrol Figueroa </b>suma 11 goles en la presente temporada con las categorías juveniles del conjunto inglés, números que respaldan su crecimiento y lo colocan como una de las promesas más interesantes de su generación. Su proyección incluso lo ha llevado a ser considerado por el primer equipo, siendo convocado para compromisos de la FA Cup, un paso importante en su carrera profesional.