Keyrol Figueroa enciende la ilusión catracha: tremendo guiño a Honduras en las últimas horas

Keyrol Figueroa suma 11 goles en la presente temporada con las categorías juveniles del conjunto inglés, números que respaldan su crecimiento y lo colocan como una de las promesas más interesantes de su generación. Su proyección incluso lo ha llevado a ser considerado por el primer equipo, siendo convocado para compromisos de la FA Cup, un paso importante en su carrera profesional.

El nombre de Keyrol Figueroa vuelve a tomar fuerza en el entorno de la Selección de Honduras, en medio de la expectativa por definir su futuro internacional. El joven delantero, actualmente en las filas del Liverpool FC Sub-21, atraviesa un gran momento en su desarrollo futbolístico y comienza a ilusionar tanto por su rendimiento como por recientes señales fuera de la cancha.

En medio de este contexto deportivo positivo, un detalle en redes sociales ha captado la atención de los aficionados hondureños. En las últimas horas, se ha evidenciado que el atacante comenzó a seguir las cuentas oficiales de la Federación de Fútbol de Honduras, un gesto que rápidamente generó revuelo y múltiples interpretaciones.

Para muchos, no se trata de una acción menor, sino de una posible señal de apertura hacia la “H”, considerando que hasta ahora su proceso formativo a nivel internacional ha estado ligado a Estados Unidos.

Y es que el atacante ya ha defendido los colores del combinado norteamericano en las categorías Sub-17 y Sub-20, lo que mantiene en disputa su decisión final sobre qué selección representará a nivel absoluto. Sin embargo, en Honduras crece la ilusión de poder inclinar la balanza a su favor.

Consciente de la importancia del momento, la Federación ya trabaja en un acercamiento directo. Está previsto que el seleccionador José Francisco Molina, junto al director deportivo Francis Hernández, viaje en abril para dialogar personalmente con el jugador y su familia, con el objetivo de presentarle el proyecto deportivo y convencerlo de vestir la camiseta nacional.

En este proceso, la figura de su padre, el histórico exseleccionado Maynor Figueroa, podría jugar un papel determinante. Su experiencia y vínculo con la Selección de Honduras representan un elemento clave en la decisión que deberá tomar el joven atacante.

Así, entre goles, convocatorias y señales en redes sociales, el futuro de Keyrol Figueroa se convierte en uno de los temas más seguidos por la afición catracha, que sueña con verlo pronto defendiendo los colores de la “H”.