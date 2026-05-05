José Francisco Molina habla del otro amistoso de Honduras: "Estamos terminando de perfilar la próxima lista"

José Francisco Molina, entrenador de la Selección Mayor de Honduras, asistió a los Premios DIEZ y habló para los micrófonos de este medio sobre el proceso de adaptación que vive con el equipo nacional. El técnico español enfatizó el esfuerzo constante por conocer mejor el país.

"Poco a poco estamos intentando conocer la idiosincrasia, estamos poniéndonos en ello", declaró Molina. Explicó que el intenso trabajo deja poco tiempo para explorar otras facetas, pero el staff pregunta y recibe información para actualizarse sobre la realidad hondureña.

"Nuestra intención es meternos de lleno en lo que es el país, la cultura y el fútbol hondureño", añadió el estratega. Esta declaración refleja el compromiso del cuerpo técnico por integrarse profundamente al entorno local y entender sus raíces.