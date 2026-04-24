Iván Guerrero censura a muchos jugadores de la Selección de Honduras por perderse el Mundial 2026: "Esta generación se quedó corta..."

Uno de los mejores lateral izquierdos de la historia del fútbol de Honduras presenció el juego entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-motagua-liga-nacional-honduras-video-mejores-jugadas-GB30317032" target="_blank">Olancho FC y Motagua</a></b>, salió decepcionado. Mario Iván Guerrero dio su punto de vista y no soltó el tema de la Selección de Honduras.El exjugador del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/vuelve-premier-league-luego-exequipo-hondurenos-logro-la-hazana-y-su-tecnico-es-famoso-JD30227842" target="_blank">Coventry</a></b> de Inglaterra y Motagua, pequeño de estatura, pero gigante dentro de la cancha, vivió tres eliminatorias, pero no pudo disputar un Mundial adulto, en su trayectoria jugó Panamericanos 1999 y Olímpicos de Sydney 2000.