Iván Guerrero censura a muchos jugadores de la Selección de Honduras por perderse el Mundial 2026: "Esta generación se quedó corta..."

El exjugador del Coventry de Inglaterra y Motagua, pequeño de estatura, pero gigante dentro de la cancha, vivió tres eliminatorias, pero no pudo disputar un Mundial adulto, en su trayectoria jugó Panamericanos 1999 y Olímpicos de Sydney 2000.

Uno de los mejores lateral izquierdos de la historia del fútbol de Honduras presenció el juego entre Olancho FC y Motagua , salió decepcionado. Mario Iván Guerrero dio su punto de vista y no soltó el tema de la Selección de Honduras.

A la salida del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho, de donde es oriundo, atendió a DIEZ y con todo su profesionalismo se expresó sobre los diferentes temas actuales que se le consultaron..

Sobre el duelo donde empataron sin goles, comentó que "ando por acá visitando un poco la familia y arreglando cuestiones personales. Sinceramente y objetivamente no me gustó. Creo esperaba un poco más de los dos equipos por cómo vienen en la tabla", destacó.

Y agregó: "Y sabemos que el Olancho juega muy bien, pero el partido no me no ni de mi equipo Motagua ni de Olancho, soy sincero. Era un partido como para mejor espectáculo. Por los dos equipos que podían pelear, Motagua por perder el primer lugar y Potros por querer meterse más de lleno. Sí, bueno, eso es lo que se esperaba, siento que jugaron un poco amarrados".

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¿Muchos dicen que el fútbol hondureño ha bajado?, se le consultó al exlateral zurdo: "Es un tema bastante delicado. Se ve desde cualquier punto de vista, bueno, que hemos bajado en nivel de equipos, a nivel de selecciones y los resultados ahí están. Entonces, es preocupante".

Continuó sobre el tema: "Acá nos gusta buscar culpables y hablamos que los federativos, que el otro y al final todos creo que tenemos parte de culpa de lo que estamos viviendo en fútbol hondureño a nivel general".

Iván Guerrero lamentó la no clasificación al Mundial 2026: "Igual que todo el mundo, lo que queríamos no lo lograron. No se pudo clasificar. Quizás en la eliminatoria más fácil de toda la historia".

"Entonces, preocupante que selecciones que no tengan ni sede, que jueguen en diferentes países nos hayan superado, prácticamente el caso de Haití. Estamos viviendo un momento de crisis. En todo sentido el fútbol fútbol hondureño".

Ante la llegada del técnico español José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras, afirmó que: "No puedo opinar mucho porque no tenía idea de él. Me acuerdo como jugador. El tiempo dirá si si son lo correcto, no lo puedo juzgar ni bien ni mal".

"Mire un poquito el partido contra Perú, pero no creo que sea como un parámetro para empezar a juzgarlo. Entonces, que sean los partidos que determinen que nos deja al fútbol hondureño de positivo el que tengamos ahora entrenadores españoles", destacó.

"Guerrerito" espera mucho más de los jugadores de la Selección de Honduras: "Ojalá porque esta generación que jugó esta última eliminatoria creo que se quedó corta en rendimiento y tienen que haber cambios. Eso eso es parte de proceso".

"Hay algunos que jugaron ya tres eliminatorias y parece que no se logró lograron los objetivos. Entonces, es normal que hayan cambios, que lleguen nuevos jugadores. Ojalá que los nuevos muestren pues algo diferente", finalizó.