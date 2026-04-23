Un Motagua ineficaz desaprovecha superioridad numérica y firma insípido empate contra Olancho FC

En un duelo de alta tensión por la jornada 20 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Olancho FC y Motagua firmaron un empate sin goles en el estadio de Juticalpa. Los olanchanos, con garra y solidez defensiva, lograron plantar cara a un Ciclón Azul dominante, pero ineficaz, que dominó la posesión sin hallar la red. Este resultado mantiene a los azules en la cima, pero con solo un punto de ventaja sobre Olimpia, que acecha de cerca. Desde el pitazo inicial los potros sorprendieron tomando la iniciativa. Al minuto 10', Olancho FC presionón con intensidad en campo rival, generando las primeras llegadas de peligro y poniendo a prueba la concentración de la zaga motagüense. El azul, líder invicto, tardó en acomodarse, pero su calidad individual comenzó a asomar conforme avanzaba el primer tiempo.

La más clara del período inicial llegó al 36', cuando Rodrigo De Olivera, recibido bajo un marco hostil en su antigua casa, desperdició una oportunidad de oro. Romario Silva envió un centro preciso desde la banda izquierda, y el charrúa, con su zurda, remató de primera en el área chica, pero el balón se fue desviado por poco. Olancho no se achicó y respondió con veneno al 41'. Un centro cargado de peligro al área motagüense encontró la astucia de Luis Ortiz, quien reaccionó a tiempo para mandarla al tiro de esquina ante el venenoso balón que casi lo bañaba. Justo al 42', Motagua perdonó lo imperdonable. Romario Silva, otra vez protagonista, quedó mano a mano con el portero Gerson Argueta tras un error en la salida olanchana. El delantero dudó en la definición y permitió la heroica atajada del guardameta local, salvando lo que podía ser el 0-1. El entretiempo llegó con el marcador en blanco, pero con Motagua sintiéndose superior. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El segundo tiempo cambió drásticamente al 50'. Carlos Argueta, zaguero clave de Olancho FC, vio la segunda amarilla por una falta imprudente en perjuicio de Cléver Portillo y dejó a su equipo con diez hombres. Los potros se replegaron en un bloque hermético, desafiando a un Motagua que asumió el control total del balón, pero careció de punch para herir al rival diezmado. A pesar de la inferioridad numérica, Olancho FC contraatacó con astucia. Al 69', Juan Ángel Delgado soltó un riflazo de media distancia que rozó el palo izquierdo del pórtico motagüense, recordándole a los azules que el peligro acechaba. Fue el ataque más filoso de los locales en la etapa complementaria. Motagua bombardeó un par de veces más: centros, tiros lejanos y corners, pero la defensa olanchana, liderada por Geisson Perea y Nelson Muñoz, se creció ante la adversidad. Los azules, con De Olivera y Romario como estandartes, fallaron en la concreción, y ni los cambiso surtieron efecto.

El 0-0 final deja a Motagua como líder solitario por un punto sobre Olimpia, pero con la advertencia de que la Liga Nacional no perdona errores y si no gana sus dos juegos, los de Eduardo Espinel los sobrepasarán. Olancho FC suma un valioso empate en casa y ya espera las triangulares

FICHA TÉCNICA