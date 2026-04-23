Un Motagua ineficaz desaprovecha superioridad numérica y firma insípido empate contra Olancho FC

En un duelo de alta tensión por la jornada 20 del Clausura 2026 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, <b>Olancho FC y Motagua</b> firmaron un empate sin goles en el estadio de Juticalpa. Los olanchanos, con garra y solidez defensiva, lograron plantar cara a un Ciclón Azul dominante, pero ineficaz, que dominó la posesión sin hallar la red. Este resultado mantiene a los azules en la cima, pero con solo un punto de ventaja sobre <b>Olimpia</b>, que acecha de cerca.Desde el pitazo inicial los potros sorprendieron tomando la iniciativa. Al minuto 10', <b>Olancho FC</b> presionón con intensidad en campo rival, generando las primeras llegadas de peligro y poniendo a prueba la concentración de la zaga motagüense. El azul, líder invicto, tardó en acomodarse, pero su calidad individual comenzó a asomar conforme avanzaba el primer tiempo.