Javier López: fichajes en Motagua y su autismo: "Nos daban por eliminados"

Además, habló abiertamente sobre su condición de autista, compartió cómo influye en su vida profesional y personal, y ofreció su análisis sobre las selecciones favoritas y las posibles sorpresas de cara al Mundial de 2026.

El entrenador español abordó temas de gran interés como los refuerzos que busca para afrontar la Copa Centroamericana, la situación de varios jugadores del plantel y la rivalidad histórica con Olimpia al referirse al club más grande de Honduras.

Recién coronado campeón con Motagua y disfrutando de unos días de descanso en España , Javier López conversó en exclusiva con nuestro periodista Walter García de DIARIO DIEZ sobre los desafíos que se vienen para el conjunto azul.

Su primer título, ¿qué significa para usted? Es especial, mi familia esta muy contenta, ganara o perdiera, ellos iban a estar felices por mí, es el fruto del trabajo que venimos realizando a lo largo del tiempo. Ahora a pensar en lo que viene, a pensar en la Copa Centroamericana y el torneo de liga.

Profe, ¿Cómo esta el plantel en el tema salidas, habrá más? Importante aclarar que son pocos los jugadores que se quedan sin contrato y no como se había mencionado en un inicio, solo están Carlos Meléndez, Luis Meléndez y Óscar Discua, que se esta trabajando para ver si ellos quieren seguir con las condiciones del club.

Un tema importante, ¿Qué va a pasar con Romario con su lesión? A Romario lo van evaluar en los próximos días, veremos si lo podemos recuperar para el Clausura, pero siempre le vamos a respetar su contrato con la institución, si no son las noticias que esperamos, veremos si hay chance de buscar afuera.

¿Qué otras posiciones buscan profe? Queremos un volante creativo, que nos pueda ayudar en el mediocampo siendo un box to box, debemos de reforzar en esa zona, también estamos viendo el tema de un extremo, por la salida de Carlos “Zapatilla” Mejía que nos sorprendió, pero entendemos que buscan minutos y mas protagonismo y bueno, el tema de Romario que lo van a evaluar.

Delanteros veloces como un Solani Solano o Erick Puerto, que han venido sonando Nombres no puedo dar por respeto, pero son jugadores que encajan en las características que pedimos, estamos buscando en el plano nacional, hay opciones muy interesantes.

¿En que otras posiciones desea reforzar el plantel? Buscamos un atacante que sea veloz, que sepa generar espacios y así adaptarnos a otro sistema de juego en medio de un partido cuando el plan inicial no este resultando, tenemos tres centros delanteros de características similares, como Rodrigo de Olivera, John Kleber y Aaron Barrios, entonces buscamos a alguien que se pueda complementar con ellos.

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Motagua no tomó descanso y ya anunciaron dos fichajes para el siguiente torneo Si, en una gran labor de Emilio Izaguirre, logramos traer a Valerio Marinacci y Jesús Batiz, dos jugadores que nos van a complementar ya que vienen dos torneos complicados y eran de las posiciones que deseábamos reforzar.

¿Cómo ha sido su vida después del título? Feliz, contento, estoy en España descansando luego de un torneo complicado, pero en el que logramos alcanzar el objetivo y darle la copa 20 a Motagua. Ahora toca descansar, disfrutar de mi familia antes de regresarme a Honduras, porque el 15 comenzamos con la pretemporada.

Motagua fue uno de los equipos mas regulares del torneo, pero en el tramo final sufrió derrotas que ponían en duda si era candidato al título, ¿Cómo logro recuperar al equipo?

Me gusta la pregunta, detectamos que algunos jugadores no estaban rindiendo de titulares y el partido ante Olancho en la triangular, donde ya nos daban por eliminado, toco hacer cambios muy difíciles en el once y poder levantar el panorama. Al final, hicimos lo correcto y logramos el objetivo.

Ese cambio fue la salida de Rodrigo “Droopy” Gómez del once titular... ¿Cómo es manejar ese tipo de decisiones y luchar con los egos de algunos futbolistas?

Si, la verdad es que es difícil, pero por fortuna los jugadores lograron comprender nuestra idea, también salió del once Marcelo Santos, pero no perdieron protagonismo, ellos nos daban otra energía cuando ingresaban, de hecho, Droopy termina anotando el penal en la tanda y Marcelo un capitán que siempre apoyo al equipo. No tuvimos problemas con los cambios y los jugadores entendieron que era lo mejor para el equipo.

Se viene la Copa Centroamericana, ¿ven como revancha enfrentar nuevamente al Cartaginés?

Sabemos que Cartaginés fue nuestra bestia en la pasada Copa Centroamericana, pero no lo vemos así, vamos paso a paso con nuestros objetivos a largo y corto plazo, a largo plazo poder estar dentro de los seis mejores de Centroamérica, pero a corto plazo estamos concentrados en enfrentar al Verdes en Belice, ganar ahí e iniciar con pie derecho. Tenemos un grupo complicado, pero confiamos en el equipo que estamos formando.

¿Es beneficioso recibir en casa a Cartaginés y FAS?

Sí, jugar en casa es fundamental, yo siempre he dicho que el único enemigo de Motagua es el mismo Motagua ja ja. Confiamos en este grupo y que la afición estará apoyándonos como siempre lo hacen. Tenemos un buen plantel y estamos convencidos que haremos un buen torneo.

¿Es Motagua el equipo más popular y el más grande de Honduras?

Sí, pero primero hay que diferenciar entre hechos objetivos y opiniones. Si hablamos de títulos, el rey de copas de Honduras es Olimpia. Tiene más campeonatos nacionales y una trayectoria internacional que lo respaldan, y eso no admite discusión. Ahora bien, la grandeza va mucho más allá de los trofeos. Tiene que ver con valores, experiencias, convicciones y con la forma en que un club trata a sus integrantes.

A mí me renovaron por dos años sin haber ganado nada, vi al presidente llegar al hospital a las dos de la mañana para apoyar a un jugador lesionado y he sentido un respaldo incondicional tanto en los buenos como en los malos momentos. Para mí, eso también es grandeza. La afición, el respeto institucional, la educación y la manera en que se gestionan las situaciones difíciles son aspectos que pesan mucho.

Por eso, desde mi experiencia personal, considero que Motagua es el club más grande de Honduras. Es una opinión basada en lo que he vivido desde que llegué al equipo. No es una afirmación objetiva como la de los títulos de Olimpia, sino una percepción construida a partir de mis vivencias dentro del club, de su afición y de la forma en que se hacen las cosas.

¿Cuándo llega a un equipo, habla abiertamente sobre su condición de autismo?

Sí, siempre. Nunca he ocultado mi condición porque forma parte de quién soy. En Guatemala ya se conocía y en Honduras también se habló de ello desde mis primeras entrevistas. Ser una persona neurodivergente explica muchas de mis conductas, que pueden ser diferentes a las de otros entrenadores, pero no mejores ni peores.

Mi forma de relacionarme con los jugadores, de saludar a los rivales, de actuar después de una victoria o una derrota, tiene mucho que ver con mi manera de entender el mundo. Por eso tampoco quiero que mis palabras sobre Motagua se interpreten como una falta de respeto hacia Olimpia o cualquier otra institución. Simplemente expresé una opinión basada en lo que he vivido y sentido dentro de mi club.

¿Cómo ve a España de cara al Mundial de 2026?

La veo como una de las selecciones más fuertes y con opciones reales de pelear por el título. Tiene una idea de juego muy clara, un excelente cuerpo técnico y una plantilla que interpreta perfectamente esa filosofía. Sin duda será una de las protagonistas del torneo. Ahora bien, si me preguntas cuál es mi favorita desde una perspectiva estrictamente futbolística, diría que Francia. Como español deseo que gane España, pero como entrenador considero que Francia reúne muchos factores que la convierten en la principal candidata.

¿Qué selección puede ser la revelación del Mundial?

Espero que sea Estados Unidos. Creo que sería muy positivo para el crecimiento del fútbol en toda nuestra región. Un buen desempeño de Estados Unidos podría generar un mayor interés por este deporte en Norteamérica y beneficiar al desarrollo futbolístico de toda el área.

¿Qué selección podría quedarse por debajo de las expectativas?

No me gusta hablar de fracasos o decepciones porque son términos demasiado extremos. Sin embargo, creo que a Argentina le costará repetir el protagonismo que tuvo en el Mundial anterior. Eso no significa que vaya a tener un mal torneo, pero defender un título mundial siempre es muy complicado.

¿Qué hace especial a este Mundial?

Probablemente será el último Mundial de figuras históricas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. Son futbolistas que marcaron una era y cuya influencia en la historia reciente del fútbol es indiscutible.