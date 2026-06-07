¿Adiós a Lavallén? Otero revela fecha para anunciar al técnico de Marathón

El presidente de Marathón, Daniel Otero, conversó con el periodista de DIEZ, Walter García, sobre el proceso de elección del entrenador del conjunto verdolaga. El dirigente confirmó que el próximo 15 de junio el club anunciará oficialmente al cuerpo técnico, al tiempo que reveló que continúan a la espera de una respuesta definitiva de Pablo Lavallén respecto a la propuesta de renovación. Además, explicó que la directiva ha analizado candidatos de distintas regiones, incluyendo Norteamérica, Sudamérica y Europa, en busca del perfil ideal para liderar el proyecto deportivo a corto y largo plazo.

¿Cuál es la postura de Marathón en caso de que Lavallén no siga y cuál es el proyecto que se le va a ofrecer al nuevo cuerpo técnico para que pueda llegar al club?

En el caso de Pablo, nosotros seguimos esperando la respuesta de Pablo y del cuerpo técnico a la oferta formal de renovación que se le hizo. No nos hemos puesto fecha en el sentido de que no le hemos dicho: "Tenés que contestarnos mañana o pasado mañana". Lo que sí yo le puedo garantizar a la afición verdolaga, Walter, es que el próximo lunes 15 de junio ya estará definido y anunciado el cuerpo técnico, ya sea Pablo Lavallén o sea otro. Nosotros, referente a tu pregunta sobre la nacionalidad, no diferenciamos entre nacionalidades; diferenciamos entre compatibilidad con nuestra visión como Junta Directiva, ambición y personalidad. Y por compatibilidad me refiero a la visión que tiene el cuerpo técnico y a la visión que tiene la Junta Directiva de un plan que hemos definido de dos a tres años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Que no se malinterprete, Marathón busca el campeonato todos los torneos, busca ser campeón todos los torneos y lo demostramos ahorita en los últimos dos que hemos llegado a la final. Buscamos ser campeones, pero también necesitamos hacer un plan a nivel de juveniles y reservas que nos ponga como el principal equipo de la Liga Nacional en producir talentos. Vamos a trabajar con un doble objetivo a partir de ahorita, no solamente mirando el presente, sino con los ojos puestos en el futuro. Concretamente, buscar el campeonato, pero de aquí a dos o tres años tener una base de jugadores nacionales que le sirvan al Club Deportivo Marathón en específico y al fútbol hondureño en general.