Marathón va por trimundialista: estos son los candidatos para técnico

El Marathón continúa trabajando en la elección de su próximo director técnico de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf. La dirigencia verdolaga ha intensificado las gestiones en las últimas semanas y ha analizado cerca de nueve candidatos con el objetivo de encontrar el perfil ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo, según conoció en primicia DIARIO DIEZ. La principal opción en este momento es la renovación del argentino Pablo Lavallén, un entrenador que reúne varias de las características que busca la institución que lo quiere mantener en el banquillo. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto debido a diferencias económicas que mantienen congelado el acuerdo con el técnico que los llevó a dos finales al hilo.

Desde el club sampedrano existe un límite presupuestario definido para la contratación del nuevo estratega, situación que ha impedido alcanzar un entendimiento con Lavallén. A pesar de ello, la posibilidad de su extensión no está descartada y ambas partes mantienen abierta la puerta para seguir conversando. Mientras tanto, la dirigencia no quiere depender únicamente de una alternativa y continúa evaluando otros nombres para evitar contratiempos. La intención es tener varias opciones avanzadas en caso de que la negociación principal no prospere en los próximos días.

LOS PERFILES

Uno de los entrenadores que más agrada dentro del seno verdolaga es Luis Fernando Suárez. El experimentado técnico colombiano aparece como una opción fuerte, aunque en el club reconocen que se trata de un profesional con una cotización elevada, por lo que sería necesario estructurar un plan económico especial junto a patrocinadores para concretar su contratación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LEA TAMBIÉN: Motagua anuncia nueva marca de ropa: firma con Fanatics los próximos cuatro años Otro de los perfiles que se mantiene en los primeros lugares de la lista es el de Héctor Vargas, un entrenador ampliamente conocido en el fútbol hondureño y con experiencia dirigiendo a varios clubes grandes del país. Además, el argentino ya dirigió al verde, club con el que ganó un título de Liga Nacional.