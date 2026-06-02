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Marathón cierra segundo fichaje de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana

El club verdolaga no se anda con contemplaciones y ha adquirido los derechos del central Jonathan Paz.

Marathón cierra segundo fichaje de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana
02 de junio de 2026 a las 16:27

Marathón quiere estructurar un plantel mucho más amplio para buscar la ansiada décima que se le ha negado durante ocho años y competir de manera digna en su regreso a la Copa Centroamericana es por eso que sigue sumando refuerzos.

Luego de presentar a Albeth Elis, el director deportivo verdolaga, Mario Berríos, sigue trabajando para potenciar el plantel y este martes DIEZ conoció que el club sampedrano cerró la segunda incorporación de las cuatro que se tiene previsto realizar.

Se trata nada más y nada menos que del zaguero central Jonathan Paz, quien hace unos días rescindió los últimos seis meses que le restaban de contrato con el Olimpia tras estar un año prestado al Génesis PN.

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Con el cuadro canino el defensor de 30 años elevó significativamente su nivel siendo un titular inamovible y clave para que el club alcanzara en el torneo Clausura meterse a la liguilla. 27 partidos jugados, dos goles 11 tarjetas amarillas y una expulsión son los números de Paz con la camisa de Génesis.

El originario del departamento de Colón llegará a la institución a aportar experiencia, liderazgo y habilidad defensiva después de vestir camisas como la de Real Sociedad, Olimpia y el mismo Génesis.

Marathón deberá tener definidas todas sus bajas y altas antes del inicio de la pretemporada que está pactado para el 22 o 23 de junio, como también la continuidad o no de Pablo Lavallén.

Jonathan Paz viene de hacer un año deportivo muy bueno con Génesis FC.

Jonathan Paz viene de hacer un año deportivo muy bueno con Génesis FC.
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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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