Marathón cierra segundo fichaje de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana

Marathón quiere estructurar un plantel mucho más amplio para buscar la ansiada décima que se le ha negado durante ocho años y competir de manera digna en su regreso a la Copa Centroamericana es por eso que sigue sumando refuerzos.

Luego de presentar a Albeth Elis, el director deportivo verdolaga, Mario Berríos, sigue trabajando para potenciar el plantel y este martes DIEZ conoció que el club sampedrano cerró la segunda incorporación de las cuatro que se tiene previsto realizar.

Se trata nada más y nada menos que del zaguero central Jonathan Paz, quien hace unos días rescindió los últimos seis meses que le restaban de contrato con el Olimpia tras estar un año prestado al Génesis PN.