Motagua anuncia nueva marca de ropa: firma con Fanatics los próximos cuatro años

El campeón nacional, FC Motagua, confirmó este viernes una alianza estratégica con Fanatics, que se convertirá en su nuevo proveedor oficial de indumentaria a partir del 1 de julio de 2026.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y representa uno de los movimientos comerciales más importantes en la historia reciente de la institución azul, que busca fortalecer su imagen y presencia tanto dentro como fuera de las canchas.

"Esta alianza refleja la ambición de un club que no se detiene: seguir creciendo, competir al más alto nivel y llevar la identidad azul más lejos que nunca, dentro y fuera de la cancha", dice el comunicado del campeón de Honduras.

Desde el club destacaron que esta unión responde a la visión de crecimiento que mantiene la entidad deportiva, enfocada en seguir compitiendo al máximo nivel y consolidando su marca dentro del fútbol hondureño y centroamericano.