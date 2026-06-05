Motagua anuncia nueva marca de ropa: firma con Fanatics los próximos cuatro años

El campeón nacional, FC Motagua, confirmó este viernes una alianza estratégica con Fanatics, que se convertirá en su nuevo proveedor oficial de indumentaria a partir del 1 de julio de 2026.
El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y representa uno de los movimientos comerciales más importantes en la historia reciente de la institución azul, que busca fortalecer su imagen y presencia tanto dentro como fuera de las canchas.
"Esta alianza refleja la ambición de un club que no se detiene: seguir creciendo, competir al más alto nivel y llevar la identidad azul más lejos que nunca, dentro y fuera de la cancha", dice el comunicado del campeón de Honduras.
Desde el club destacaron que esta unión responde a la visión de crecimiento que mantiene la entidad deportiva, enfocada en seguir compitiendo al máximo nivel y consolidando su marca dentro del fútbol hondureño y centroamericano.
FC Motagua, Campeón Nacional, anuncia a Fanatics como su nuevo proveedor oficial de indumentaria a partir del 1 de julio de 2026, por los próximos cuatro años.— Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) June 5, 2026
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La alianza también coloca a Motagua en una posición privilegiada a nivel internacional, ya que será uno de los primeros clubes de fútbol del mundo en asociarse con Fanatics, una compañía que trabaja con algunas de las organizaciones deportivas más importantes del planeta.
Actualmente, la empresa mantiene acuerdos con ligas y entidades de primer nivel como la National Football League, la National Basketball Association, la Major League Baseball, la National Hockey League y la FIFA.
"Seremos uno de los primeros clubes de fútbol a nivel mundial en unirse a Fanatics, compañía presente en las ligas y organizaciones deportivas más importantes del planeta, incluyendo la NFL, la NBA, la MLB, la NHL y la FIFA", anunciaron en el ciclón.
La directiva azul considera que esta relación permitirá elevar la calidad de los productos oficiales del club y abrir nuevas oportunidades comerciales para la institución y su afición.
La presentación oficial de la nueva indumentaria diseñada por Fanatics está prevista para julio de 2026, cuando los aficionados motagüenses conocerán por primera vez la imagen que acompañará al equipo en las próximas temporadas.