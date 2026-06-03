Olimpia presenta sus nuevas camisetas para la temporada 26-27: así son los diseños

El Club Olimpia Deportivo reveló oficialmente este miércoles sus nuevas camisetas Umbro para la temporada 2026-27, una colección que combina historia, elegancia y modernidad para representar la grandeza del equipo más laureado del fútbol hondureño. Bajo el lema “Al León, yo lo llevo en el corazón”, el conjunto merengue presentó tres diseños que mantienen los colores que representan al olimpista, donde se incorporan detalles innovadores que resaltan la identidad del club.

Las nuevas camisetas ya están disponibles en Sportline, en la tienda en línea sportline.com.hn y en Olimpia Store. Además, el Olimpia también presentó en su colección camisetas casuales y de cuello.

DISEÑO DE LAS TRES CAMISAS DEL LEÓN

Camiseta de local: el blanco eterno del Olimpia La tradicional camiseta de local mantiene el característico color blanco que ha acompañado al club a lo largo de su historia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los detalles en azul y rojo aparecen tanto en el cuello como en las mangas. Colores que representan la historia del Rey de Copas. El escudo del Olimpia luce en el pecho junto al logotipo de Umbro en azul, creando un contraste llamativo sobre el fondo blanco. Se trata de una camisa clásica, refinada y con una imagen moderna que refleja la grandeza del club.

Camiseta de visitante: rojo con azul y blanco. La camiseta de visita es color roja que inmediatamente llama la atención. Sobre esa base roja sobresale la franja blanca que cruza toda la camiseta. El cuello tipo polo y la manga en azul refuerzan la identidad olimpista, mientras que el escudo y los patrocinadores mantienen protagonismo sobre un diseño pensado para destacar dentro del terreno de juego.