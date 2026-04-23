Tabla de posiciones del no descenso en Liga Nacional de Honduras: ¡Un equipo logra salvación y otros siguen hundidos!

Sin embargo, los dos clubes más comprometidos y que han venido peleando palmo a palmo son el <b>CD Choloma</b> y el histórico <b>Victoria</b> de La Ceiba que dio un paso formidable en ese sueño de permanecer en la priemra división tras vencer en casa 2-1 justamente a los canecheros.<br /><br />El equipo de la <b>Tota Medina</b> llegó a 30 puntos, siempre siendo último en la clasificación, solamente siendo superado por una unidad respecto a los puntos que ostenta el <b>CD Choloma,</b> que amasa 31. Ambos con 38 juegos y con seis puntos (dos juegos) por disputar.<br /><br />En la Jornada 21 los cholomeños visitarán al <b>Motagua </b>mientras los lecheros del Victoria visitan a un <b>Génesis </b>que llegará desahogado tras culminar la faena de salvación. En la fecha 22, la última, el elenco rojo de Choloma visitará al <b>Marathón</b>, mientras <b>Victoria</b> recibirá al <b>Real España. </b>