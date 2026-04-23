Tabla de posiciones del no descenso en Liga Nacional de Honduras: ¡Un equipo logra salvación y otros siguen hundidos!

Se acabó la agonía para el Génesis FC del técnico portugués Fernando Mira. Después de un torneo con más altos que bajos, en la Jornada 20 del Clausura 2026 de la Liga Nacional han obrado la salvación del fatídico descenso.



Los policías vencieron 0-1 al UPNFM en Choluteca y con esos tres puntos cosechados en un partido de infarto, les segura la permanencia al menos un año más en el máximo circuito del fútbol catracho. Llegaron a 37 unidades en la tabla acumulada y en la del Clausura 2026 llegaa19 puntos, a tiro de los puestos de liguilla.



Uno que está a un pasito de la salvación es el Juticalpa FC del argentino Mauro De Giobbi, que tras sendas derrotas en los últimos juegos se ha metido al juego con 36 puntos en la sumatoria final.