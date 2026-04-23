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Tabla de posiciones del no descenso en Liga Nacional de Honduras: ¡Un equipo logra salvación y otros siguen hundidos!

Así queda la tabla de posiciones por el no descenso en el fútbol de Honduras.

  • Tabla de posiciones del no descenso en Liga Nacional de Honduras: ¡Un equipo logra salvación y otros siguen hundidos!
2026-04-23

Se acabó la agonía para el Génesis FC del técnico portugués Fernando Mira. Después de un torneo con más altos que bajos, en la Jornada 20 del Clausura 2026 de la Liga Nacional han obrado la salvación del fatídico descenso.

Los policías vencieron 0-1 al UPNFM en Choluteca y con esos tres puntos cosechados en un partido de infarto, les segura la permanencia al menos un año más en el máximo circuito del fútbol catracho. Llegaron a 37 unidades en la tabla acumulada y en la del Clausura 2026 llegaa19 puntos, a tiro de los puestos de liguilla.

Uno que está a un pasito de la salvación es el Juticalpa FC del argentino Mauro De Giobbi, que tras sendas derrotas en los últimos juegos se ha metido al juego con 36 puntos en la sumatoria final.

Los máximos goleadores del Apertura no la pasan bien: estos son los jugadores que han bajado su nivel en el Clausura 2026

Sin embargo, los dos clubes más comprometidos y que han venido peleando palmo a palmo son el CD Choloma y el histórico Victoria de La Ceiba que dio un paso formidable en ese sueño de permanecer en la priemra división tras vencer en casa 2-1 justamente a los canecheros.

El equipo de la Tota Medina llegó a 30 puntos, siempre siendo último en la clasificación, solamente siendo superado por una unidad respecto a los puntos que ostenta el CD Choloma, que amasa 31. Ambos con 38 juegos y con seis puntos (dos juegos) por disputar.

En la Jornada 21 los cholomeños visitarán al Motagua mientras los lecheros del Victoria visitan a un Génesis que llegará desahogado tras culminar la faena de salvación. En la fecha 22, la última, el elenco rojo de Choloma visitará al Marathón, mientras Victoria recibirá al Real España.

TABLA DE POSICIONES COMPLETA:

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Redacción web
Redacción Diez

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Victoria
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Juticalpa FC
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Génesis FC
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CD Choloma
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