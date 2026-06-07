Legionarios y debutantes: Honduras retornó tras el amistoso ante Argentina

La Selección de Honduras perdió 2-0 ante su similar de Argentina, que no tuvo a Messi en la cancha. Fotos Franklin Múñoz.
Francis Hernández, director deportivo de las selecciones de Honduras, manifestó que no hay descanso y la planificación esta encaminado para el segundo semestre del 2026.
José Francisco Molina, técnico de Honduras, al momento de su llegada al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula.
José Francisco Molina se reunirá con los otros técnicos de las selecciones nacionales y continuar con la misma metodología.
Denil Maldonado volvió a vestir la camisa de Honduras tras un largo periodo y afirmó que no lo hicieron mal ante Argentina.
José Francisco Molina ya no tendrá amistosos, en septiembre se viene la competencia oficial de la Nations League.
El entrenador de Honduras espera concretar fechas para microciclos de trabajo en agosto,
Denil Maldonado resaltó que Honduras está por buen camino y poco a poco llegarán los resultados.
Giancarlo Sacaza, Christopher Meléndez y Denil Maldonado al momento de su arribo a San Pedro Sula.
Exon Arzú, que no tuvo participación ante Argentina, fue de los futbolistas nacionales en retornar al país para las vacaciones.
Denil Maldonado estará varias semanas en Tegucigalpa y luego volverá a Rusia para unirse al Rubin Kazán.
Aficionados le demostraron mucha confianza al defensor hondureño a su llegada a tierras catrachas.
Clinton Bennett, quien se estrenó oficialmente con la Selección de Honduras, tendrá sus vacaciones en su natal Roatán.
Con mucho entusiasmo arribó el debutante en la Bicolor, Cristian Canales y charló extenso con el periodista de DIEZ, Walter García.
Kervin Arriaga decidió quedarse varios días en Honduras, su natal Puerto Cortés lo espera.
Los familiares del futbolista del Levante lo esperaban y Kervin Arriaga vivirá momentos felices.
Cristian Canales se estrenó con 19 años con la camisa de la Bicolor Mayor luego de fichaje de CD Choloma al Olimpia.
Luis Ortiz también se estrenó como arquero de la Selección de Honduras y estará de vacaciones entre San Pedro Sula y Yoro.