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Legionarios y debutantes: Honduras retornó tras el amistoso ante Argentina

La Selección de Honduras perdió 2-0 ante su similar de Argentina, que no tuvo a Messi en la cancha.

07 de junio de 2026 a las 15:44
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La Selección de Honduras perdió 2-0 ante su similar de Argentina, que no tuvo a Messi en la cancha. Fotos Franklin Múñoz.
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Francis Hernández, director deportivo de las selecciones de Honduras, manifestó que no hay descanso y la planificación esta encaminado para el segundo semestre del 2026.
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José Francisco Molina, técnico de Honduras, al momento de su llegada al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula.
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José Francisco Molina se reunirá con los otros técnicos de las selecciones nacionales y continuar con la misma metodología.
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Denil Maldonado volvió a vestir la camisa de Honduras tras un largo periodo y afirmó que no lo hicieron mal ante Argentina.
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José Francisco Molina ya no tendrá amistosos, en septiembre se viene la competencia oficial de la Nations League.
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El entrenador de Honduras espera concretar fechas para microciclos de trabajo en agosto,
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Denil Maldonado resaltó que Honduras está por buen camino y poco a poco llegarán los resultados.
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Giancarlo Sacaza, Christopher Meléndez y Denil Maldonado al momento de su arribo a San Pedro Sula.
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Exon Arzú, que no tuvo participación ante Argentina, fue de los futbolistas nacionales en retornar al país para las vacaciones.
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Denil Maldonado estará varias semanas en Tegucigalpa y luego volverá a Rusia para unirse al Rubin Kazán.
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Aficionados le demostraron mucha confianza al defensor hondureño a su llegada a tierras catrachas.
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Clinton Bennett, quien se estrenó oficialmente con la Selección de Honduras, tendrá sus vacaciones en su natal Roatán.
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Con mucho entusiasmo arribó el debutante en la Bicolor, Cristian Canales y charló extenso con el periodista de DIEZ, Walter García.
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Kervin Arriaga decidió quedarse varios días en Honduras, su natal Puerto Cortés lo espera.
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Los familiares del futbolista del Levante lo esperaban y Kervin Arriaga vivirá momentos felices.
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Cristian Canales se estrenó con 19 años con la camisa de la Bicolor Mayor luego de fichaje de CD Choloma al Olimpia.
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Luis Ortiz también se estrenó como arquero de la Selección de Honduras y estará de vacaciones entre San Pedro Sula y Yoro.
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