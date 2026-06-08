Los 4 clubes que quieren entrar a la Liga Nacional: requisitos para ser invitados

La Liga Nacional de Honduras ya piensa en el torneo Apertura 2026 y es por eso que ya están confirmadas las fechas de la Asamblea General para definir temas esenciales para el desarrollo del nuevo campeonato que su inicio está programado para la última semana de julio.

La reunión entre los dirigentes de nuestro fútbol liguero se llevará a cabo en San Pedro Sula el jueves 18 y viernes 19 de junio, ahí se decidirán temas como: el formato de los dos próximos certámenes, el calendario del Apertura, nuevas reglas del FVS y la importante decisión sobre si se jugará con 12 equipos.

Ya está definido que el Estrella Roja de Danlí jugará en primera división luego de conseguir su ascenso desde lo deportivo, pero está en mesa que pueda llegar un club más por medio de una invitación.

Si la medida se aprueba el equipo afiliado en la Asamblea debe cumplir con una serie de requisitos que son:



A) Personería Jurídica: Contar con una personería jurídica o registro como sociedad mercantil emitido por el Gobierno de Honduras.



B) Aceptación de Tribunales Deportivos: Presentar una declaración jurada aceptando que todas las disputas serán resueltas exclusivamente en tribunales deportivos.