Los 4 clubes que quieren entrar a la Liga Nacional: requisitos para ser invitados

La Liga Nacional de Honduras ya piensa en el torneo Apertura 2026 y es por eso que ya están confirmadas las fechas de la Asamblea General para definir temas esenciales para el desarrollo del nuevo campeonato que su inicio está programado para la última semana de julio.
La reunión entre los dirigentes de nuestro fútbol liguero se llevará a cabo en San Pedro Sula el jueves 18 y viernes 19 de junio, ahí se decidirán temas como: el formato de los dos próximos certámenes, el calendario del Apertura, nuevas reglas del FVS y la importante decisión sobre si se jugará con 12 equipos.
Ya está definido que el Estrella Roja de Danlí jugará en primera división luego de conseguir su ascenso desde lo deportivo, pero está en mesa que pueda llegar un club más por medio de una invitación.
Si la medida se aprueba el equipo afiliado en la Asamblea debe cumplir con una serie de requisitos que son:
A) Personería Jurídica: Contar con una personería jurídica o registro como sociedad mercantil emitido por el Gobierno de Honduras.
B) Aceptación de Tribunales Deportivos: Presentar una declaración jurada aceptando que todas las disputas serán resueltas exclusivamente en tribunales deportivos.
C) Estadio: Disponer de un estadio en la ciudad sede del equipo solicitante, que cumpla con los requisitos del Licenciamiento de Clubes y las normativas legales vigentes.
D) Ubicación Geográfica: No tener domicilio en ciudades donde ya participen un club afiliado a la LNFP, salvo excepciones con infraestructura certificada por FFH propia.
E) Experiencia Deportiva: Tener al menos cinco años de permanencia en la Liga de Ascenso, o haber participado en Primera División.
EQUIPOS QUE LEVANTAN LA MANO PARA ESTAR EN PRIMERA DIVISIÓN
Club Vida: Desde la perspectiva mediática y popular, el cuadro cocotero es la principal opción para ocupar ese lugar que perdió cuando descendió en 2024. La Ceiba cuenta con un buen estadio, donde no hay otro equipo de Liga Nacional. Además, han trabajado de la mano de su presidente Luis Cruz para sanear los problemas económicos.
Victoria: El creador de contenido Carlos Espina compró al Victoria hace un par de semanas y ha estado muy motivado regresando a la vida al club tras años donde la crisis institucional afectó lo deportivo.
Para que el equipo este de vuelta a pesar de haber bajado de categoría en el torneo Clausura, se deben modificar algunos estatutos, como por ejemplo, que un equipo descendido debe tener al menos un año en la liga de plata para optar a un recurso de invitación.
Real Sociedad: El conjunto aceitero envió a la Liga Nacional una solicitud para que lo consideren para ocupar un puesto en el máximo circuito del fútbol catracho. Expuso que tenían estadio, solvencia económica y otras situaciones.
Independiente: Las Panteras Negras también alzaron la mano para que los tomen en cuenta. Por años han sido de los mejores equipos de la Segunda División y este año contarán con un estadio Roberto Martínez Ávila totalmente remodelado.