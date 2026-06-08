Ángel Tejeda, con 35 años, volvería al extranjero y lo dirigirá un viejo conocido

Ángel Tejeda, delantero hondureño de 35 años, estaría a un paso de regresar al fútbol del extranjero tras confirmar su salida del Génesis, club con el que disputó la última temporada. El atacante decidió no renovar su vínculo y maneja ofertas fuera de Honduras, en una movida que buscaría prolongar su carrera en una liga cercana.

El destino más firme sería Guastatoya, equipo guatemalteco que habría avanzado en las negociaciones para ficharlo. En las oficinas del club se valora la experiencia del ariete y su capacidad para sumar goles y jerarquía a un grupo que aspira a competir en el torneo nacional.

La llegada de Tejeda responde, según fuentes cercanas al club, a un pedido expreso del director técnico Martín “Tato” García. El entrenador uruguayo, que ya coincidió con el delantero en Real España durante la campaña de 2017, temporada en la que alcanzaron el título, habría insistido ante la directiva para reforzar la zona ofensiva con un jugador de características probadas.