Ángel Tejeda, con 35 años, volvería al extranjero y lo dirigirá un viejo conocido

Ángel Tejeda, delantero hondureño de 35 años, estaría a un paso de regresar al fútbol del extranjero tras confirmar su salida del Génesis, club con el que disputó la última temporada. El atacante decidió no renovar su vínculo y maneja ofertas fuera de Honduras, en una movida que buscaría prolongar su carrera en una liga cercana.
El destino más firme sería Guastatoya, equipo guatemalteco que habría avanzado en las negociaciones para ficharlo. En las oficinas del club se valora la experiencia del ariete y su capacidad para sumar goles y jerarquía a un grupo que aspira a competir en el torneo nacional.
La llegada de Tejeda responde, según fuentes cercanas al club, a un pedido expreso del director técnico Martín “Tato” García. El entrenador uruguayo, que ya coincidió con el delantero en Real España durante la campaña de 2017, temporada en la que alcanzaron el título, habría insistido ante la directiva para reforzar la zona ofensiva con un jugador de características probadas.
Para García, la incorporación de Tejeda puede complementar el estilo de juego que busca implantar en Guastatoya. Esa confianza entre técnico y jugador, forjada años atrás, sería un factor clave para sellar el acuerdo y acelerar los trámites administrativos.
Tejeda cuenta con experiencia internacional en la región, además de su paso por Real España, registró pasos por el fútbol costarricense con Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón, antecedentes que suman rodaje y conocimiento de las exigencias en ligas vecinas.
El fichaje todavía debe formalizarse con la firma del contrato y los exámenes médicos, para luego el club anunciarlo en sus redes sociales, pero desde el entorno del jugador y desde Guastatoya muestran optimismo en que se cierre esta semana.