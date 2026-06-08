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Fichajes: Dos bajas en Motagua, Marathón define DT y reconocido club hace barrida

Así se mueve el mercado de fichajes en la Liga Nacional de Honduras.

08 de junio de 2026 a las 14:15
Fichajes: Dos bajas en Motagua, Marathón define DT y reconocido club hace barrida
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Mercado de Fichajes: Motagua tiene dos bajas más, Héctor Vargas regresa a Liga Nacional y reconocido equipo confirma barrida en el mercado de piernas.

 Mario O. Figueroa
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Luis Meléndez es virtual baja del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. DIEZ conoció que el futbolista saldrá a préstamo.
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Carlos Meléndez es baja confirmada del Motagua. El defensor central es agente libre.

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Lobos UPN anunció la baja del atacante Kilmar Peña. El delantero es nuevo atacante del Olimpia.
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El atacante paraguayo Roberto Moreira tampoco sigue en Lobos UPNFM. La manada lo anunció en sus redes sociales.
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Jairo Róchez, luego de muchas temporadas con Lobos UPNFM, se convirtió en agente libre. El experimentado delantero no sigue.
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Desther Mónico se convirtió en nuevo fichaje del Juticalpa FC. El atacante llega procedente del Victoria.
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Diez conoció en primicia que Héctor Vargas es el principal candidato a dirigir al CDS Vida de La Ceiba.
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Elmer Guity tampoco sigue en Lobos UPNFM. El lateral zurdo fue anunciado como baja en las redes sociales de Lobos.

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Enroque Vázquez es otra de las bajas del conjunto universitario de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional.

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El atacante Leonardo Herlein, extranjero que había firmado en el Clausura, llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con la manada.

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Celio Valladares también apareció en la barrida de la manada. El portero hondureño no sigue en Lobos.
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OFICIAL: Lobos disipó las dudas y confirmó la continuidad del entrenador hondureño Salomón Názar.
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El volante creativo Júnior Padilla tampoco está dentro de los planes de Lobos UPNFM.

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El chileno Marcos Morales es otra de las bajas confirmadas de Lobos UPNFM de cara al torneo Apertura.
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Daniel Otero, en exclusiva con DIARIO DIEZ, adelantó que Marathón confirmará a su técnico a más tardar el 15 de junio. También reveló que están a la espera de la respuesta final de Pablo Lavallén, quien tiene la primera opción.

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Además, explicó que la directiva ha analizado candidatos de distintas regiones, incluyendo Norteamérica, Sudamérica y Europa, en busca del perfil ideal para liderar el proyecto deportivo a corto y largo plazo.
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El defensor uruguayo Mathías Techera es baja confirmada en Independiente de Siguatepeque.
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