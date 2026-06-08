Fichajes: Dos bajas en Motagua, Marathón define DT y reconocido club hace barrida

Mercado de Fichajes: Motagua tiene dos bajas más, Héctor Vargas regresa a Liga Nacional y reconocido equipo confirma barrida en el mercado de piernas.
Luis Meléndez es virtual baja del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. DIEZ conoció que el futbolista saldrá a préstamo.
Carlos Meléndez es baja confirmada del Motagua. El defensor central es agente libre.
Lobos UPN anunció la baja del atacante Kilmar Peña. El delantero es nuevo atacante del Olimpia.
El atacante paraguayo Roberto Moreira tampoco sigue en Lobos UPNFM. La manada lo anunció en sus redes sociales.
Jairo Róchez, luego de muchas temporadas con Lobos UPNFM, se convirtió en agente libre. El experimentado delantero no sigue.
Desther Mónico se convirtió en nuevo fichaje del Juticalpa FC. El atacante llega procedente del Victoria.
Diez conoció en primicia que Héctor Vargas es el principal candidato a dirigir al CDS Vida de La Ceiba.
Elmer Guity tampoco sigue en Lobos UPNFM. El lateral zurdo fue anunciado como baja en las redes sociales de Lobos.
Enroque Vázquez es otra de las bajas del conjunto universitario de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional.
El atacante Leonardo Herlein, extranjero que había firmado en el Clausura, llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con la manada.
Celio Valladares también apareció en la barrida de la manada. El portero hondureño no sigue en Lobos.
OFICIAL: Lobos disipó las dudas y confirmó la continuidad del entrenador hondureño Salomón Názar.
El volante creativo Júnior Padilla tampoco está dentro de los planes de Lobos UPNFM.
El chileno Marcos Morales es otra de las bajas confirmadas de Lobos UPNFM de cara al torneo Apertura.
Daniel Otero, en exclusiva con DIARIO DIEZ, adelantó que Marathón confirmará a su técnico a más tardar el 15 de junio. También reveló que están a la espera de la respuesta final de Pablo Lavallén, quien tiene la primera opción.
Además, explicó que la directiva ha analizado candidatos de distintas regiones, incluyendo Norteamérica, Sudamérica y Europa, en busca del perfil ideal para liderar el proyecto deportivo a corto y largo plazo.
El defensor uruguayo Mathías Techera es baja confirmada en Independiente de Siguatepeque.