  1. Segunda División

¡Estrella Roja celebra! El club de Danlí asciende a la Liga Nacional de Honduras

Luego de 120 minutos, el club que nació en 1984 derrotó 4-1 a Hondupino en la vuelta de la gran final. La ida fue 0-0.

¡Estrella Roja celebra! El club de Danlí asciende a la Liga Nacional de Honduras

Estrella Roja con la copa de campeonísimo de la temporada 2025-2026 de la Liga de Ascenso y se van a la Liga Nacional de Honduras. Fotos David Romero.
06 de junio de 2026 a las 22:17

El Estrella Roja escribió la página más gloriosa de sus 42 años de historia al derrotar 4-1 al Hondupino en la gran final por el ascenso y asegurar por primera vez su presencia en la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto de Danlí selló la hazaña en tiempos extras luego de que el partido de ida, disputado en Trojes, finalizara con empate sin goles.

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La final parecía inclinarse para Hondupino cuando al minuto 45 Cristian Willy Dereck sacó un potente derechazo para establecer el 1-0 y silenciar a la afición local.

Estrella Roja celebrando al finalizar el partido ante Hondupino.

Estrella Roja celebrando al finalizar el partido ante Hondupino.

Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Estrella Roja buscó la reacción hasta encontrar el empate al minuto 81 gracias a Edilson Gómez, quien definió dentro del área para enviar el encuentro al alargue.

Ya en los tiempos extras apareció la fortaleza del campeón. Al minuto 98, el argentino Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Edilson Gómez para consumar la remontada y colocar el 2-1.

Nahuel Luna fue el autor del segundo gol del Estrella Roja.

Nahuel Luna fue el autor del segundo gol del Estrella Roja.

Cuando Hondupino intentaba una última reacción, Frelys el "Cacique" López sentenció prácticamente la serie al minuto 119 tras dejar en el camino al portero Urbina y marcar el 3-1. Apenas un minuto después, Raúl Alejandro “Pájaro” Benítez puso la cereza al pastel con el definitivo 4-1.

La noche tuvo además una carga emocional especial para el entrenador Óscar Isaula. El exfutbolista hondureño, recordado por haber defendido la camiseta de la selección de Guatemala, condujo a su equipo al ascenso apenas horas después de haber despedido a su padre, cuyo sepelio se realizó este mismo sábado.

REVIVÍ EL MINUTO A MINUTO DE LA GRAN FINAL

Entre el dolor familiar y la alegría deportiva, Isaula lideró una histórica conquista que permitirá al Estrella Roja sustituir al Victoria en la máxima categoría del fútbol hondureño y convertirse en un nuevo protagonista de la Liga Nacional.

El 11 titular de la gran final en Danlí y el respaldo al técnico Óscar Isaula, de camisa blanca, en homenaje a su padre.

El 11 titular de la gran final en Danlí y el respaldo al técnico Óscar Isaula, de camisa blanca, en homenaje a su padre.
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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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