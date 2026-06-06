¡Estrella Roja celebra! El club de Danlí asciende a la Liga Nacional de Honduras

El Estrella Roja escribió la página más gloriosa de sus 42 años de historia al derrotar 4-1 al Hondupino en la gran final por el ascenso y asegurar por primera vez su presencia en la Liga Nacional de Honduras. El conjunto de Danlí selló la hazaña en tiempos extras luego de que el partido de ida, disputado en Trojes, finalizara con empate sin goles.

La final parecía inclinarse para Hondupino cuando al minuto 45 Cristian Willy Dereck sacó un potente derechazo para establecer el 1-0 y silenciar a la afición local.

Con el marcador en contra y el tiempo agotándose, Estrella Roja buscó la reacción hasta encontrar el empate al minuto 81 gracias a Edilson Gómez, quien definió dentro del área para enviar el encuentro al alargue. Ya en los tiempos extras apareció la fortaleza del campeón. Al minuto 98, el argentino Nahuel Luna conectó de cabeza un centro de Edilson Gómez para consumar la remontada y colocar el 2-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE