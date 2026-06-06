EN VIVO Estrella Roja vs Hondupino: Hoy es el boleto a la primera de Honduras

El encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, donde ambos equipos buscarán romper la igualdad que dejaron en el primer duelo.

El fútbol hondureño conocerá este sábado 6 de junio al nuevo inquilino de la Liga Nacional cuando Hondupino y Estrella Roja disputen la gran final de vuelta por el ascenso a la máxima categoría.

La serie llega completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida celebrado en el municipio de Trojes.

Ninguno de los dos clubes logró sacar ventaja en los primeros 90 minutos, por lo que todo se definirá en territorio danlidense ante una afición que espera ser protagonista en una noche histórica.

Además del título, está en juego el ascenso a la Liga Nacional de Honduras, ocupando la plaza que quedó vacante tras la salida del Victoria.

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Tanto Hondupino como Atlético Independiente sueñan con dar el salto a la élite del fútbol hondureño y escribir una nueva página en la historia de sus instituciones.

De persistir el empate en el marcador global al finalizar el tiempo reglamentario, el reglamento establece que se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de lanzamientos penales para determinar al campeón y al equipo que obtendrá el ansiado ascenso.

El compromiso será dirigido por el árbitro Selvin Brown, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes de la temporada.