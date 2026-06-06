  1. Segunda División

EN VIVO Estrella Roja vs Hondupino: Hoy es el boleto a la primera de Honduras

Hondupino y Estrella Roja empataron en la ida de la gran final y esta noche solamente uno celebrará el boleto a la élite del fútbol hondureño.

EN VIVO Estrella Roja vs Hondupino: Hoy es el boleto a la primera de Honduras
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En el primer pulso de la gran final de la Liga de Ascenso empataron sin goles Hondupino y Estrella Roja. Foto cortesía Estrella Roja
06 de junio de 2026 a las 14:24

El fútbol hondureño conocerá este sábado 6 de junio al nuevo inquilino de la Liga Nacional cuando Hondupino y Estrella Roja disputen la gran final de vuelta por el ascenso a la máxima categoría.

El encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, donde ambos equipos buscarán romper la igualdad que dejaron en el primer duelo.

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La serie llega completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el partido de ida celebrado en el municipio de Trojes.

Ninguno de los dos clubes logró sacar ventaja en los primeros 90 minutos, por lo que todo se definirá en territorio danlidense ante una afición que espera ser protagonista en una noche histórica.

Además del título, está en juego el ascenso a la Liga Nacional de Honduras, ocupando la plaza que quedó vacante tras la salida del Victoria.

Tanto Hondupino como Atlético Independiente sueñan con dar el salto a la élite del fútbol hondureño y escribir una nueva página en la historia de sus instituciones.

De persistir el empate en el marcador global al finalizar el tiempo reglamentario, el reglamento establece que se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de lanzamientos penales para determinar al campeón y al equipo que obtendrá el ansiado ascenso.

El compromiso será dirigido por el árbitro Selvin Brown, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes de la temporada.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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