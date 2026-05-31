  1. Segunda División

EN VIVO: Hondupino vs Estrella Roja se mantienen igualados en el Raúl Moncada

La ciudad de Trojes es la sede del primer partido de ida de la gran final de la Liga de Ascenso de Honduras.

EN VIVO: Hondupino vs Estrella Roja se mantienen igualados en el Raúl Moncada
31 de mayo de 2026 a las 12:37

La fiesta de la Liga de Ascenso del fútbol hondureño entre el Hondupino ante el Estrella Roja se vive con mucha intensidad en la Ciudad de Trojes, El Paraíso, donde estos dos clubes buscar ser parte de la Primera División.

El estadio Raúl Moncada de Trojes, luce sus mejores galas con un lleno total, donde el equipo Estrella Roja comenzó con la propuesta más ofensiva. Reinieri Mayorquín intentó con remate de larga distancia, pero el remate se fue desviado.

Final de Ascenso Hondupino-Estrella Roja causan locura en Trojes, El Paraíso

El partido se tornó de mucha lucha en el medio campo, sin claridad en el dominio del juego. La pelea se dio en el medio campo, pero faltó conectar el último pase en búsqueda del gol.

Los locales hicieron su primer remate a puerta al cierre de la primera parte, luego que el atacante Jefferson Inestroza intentara abrir el marcador con remate de pierna izquierda desde larga distancia, pero el meta Víctor Moreira controló sin problemas.

Antes de irse al descanso, el equipo Hondupino estuvo cerca de abrir el marcador tras un remate desde el borde del área, pero Víctor Moreira se estiró y mandó el balón al tiro de esquina.

En el inicio de la segunda parte, nuevamente Jefferson Inostroza tuvo la oportunidad de abrir el marcador, controló el balón y luego encaró varias marcas, pero al momento de rematar, su disparo se fue levemente desviado del marco de Moreira.

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Carlos Castellanos
Carlos Castellanos
Periodista

Licenciado en periodismo con experiencia en los medios desde el 2008: Radio, Televisión y Diario DIEZ desde 2014, cubriendo la sección de Legionarios, Liga Nacional y Selección de Honduras.

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