EN VIVO: Hondupino vs Estrella Roja se mantienen igualados en el Raúl Moncada

El estadio Raúl Moncada de Trojes , luce sus mejores galas con un lleno total, donde el equipo Estrella Roja comenzó con la propuesta más ofensiva. Reinieri Mayorquín intentó con remate de larga distancia, pero el remate se fue desviado.

La fiesta de la Liga de Ascenso del fútbol hondureño entre el Hondupino ante el Estrella Roja se vive con mucha intensidad en la Ciudad de Trojes, El Paraíso, donde estos dos clubes buscar ser parte de la Primera División.

El partido se tornó de mucha lucha en el medio campo, sin claridad en el dominio del juego. La pelea se dio en el medio campo, pero faltó conectar el último pase en búsqueda del gol.

Los locales hicieron su primer remate a puerta al cierre de la primera parte, luego que el atacante Jefferson Inestroza intentara abrir el marcador con remate de pierna izquierda desde larga distancia, pero el meta Víctor Moreira controló sin problemas.

Antes de irse al descanso, el equipo Hondupino estuvo cerca de abrir el marcador tras un remate desde el borde del área, pero Víctor Moreira se estiró y mandó el balón al tiro de esquina.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el inicio de la segunda parte, nuevamente Jefferson Inostroza tuvo la oportunidad de abrir el marcador, controló el balón y luego encaró varias marcas, pero al momento de rematar, su disparo se fue levemente desviado del marco de Moreira.