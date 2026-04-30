EN VIVO Victoria vs Real España y Marathón vs Choloma: Aquí se define el descenso en Honduras

Llegó el día y no hay mañana. Hoy se define el descenso de la temporada 2025-2026 de la Liga Hondubet, será <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/que-necesitan-el-victoria-el-choloma-para-no-descender-liga-honduras-que-pasa-si-igualan-en-puntos-MH30406802" target="_blank">Victoria o CD Choloma</a></b> quien baje a la segunda división.<b>Victoria recibe al Real España</b> en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba y<b> CD Choloma visita al Marathón</b> en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.