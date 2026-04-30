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EN VIVO Victoria vs Real España y Marathón vs Choloma: Aquí se define el descenso en Honduras

Sigue desde las 6 de la noche el minuto a minuto de los dos partidos que están programados para disputarse desde las 7 de la noche.

  • EN VIVO Victoria vs Real España y Marathón vs Choloma: Aquí se define el descenso en Honduras

    Victoria y CD Choloma se medirán a Real España y Marathón en la última jornada del torneo Clausura.
2026-04-30

Llegó el día y no hay mañana. Hoy se define el descenso de la temporada 2025-2026 de la Liga Hondubet, será Victoria o CD Choloma quien baje a la segunda división.

Victoria recibe al Real España en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba y CD Choloma visita al Marathón en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.

¿Por qué las Triangulares del Clausura 2026 serán nuevamente sorteadas y no por posición en la tabla como se había dicho?

Ambos juegos fueron programados a las 7 de la noche, de forma simultánea se disputarán otros tres encuentros por la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto desde las 6 de la noche.

¿Qué necesita cada uno?
Choloma (31 puntos)- Tiene la ventaja, pero no la tranquilidad.
* Si gana: se salva, sin importar nada más.
* Si empata: necesita que Victoria no gane.
* Si pierde: deberá esperar que Victoria también caiga; de lo contrario, podría haber un desempate dramático.

Victoria (30 puntos)- No hay margen de error.
* Si gana: necesita que Choloma no gane.
* Si empata: solo le sirve si Choloma pierde, para forzar una finalísima.
* Si pierde: será el descendido.

Por otro lado, si quedan en igualdad en puntos (31 puntos) tendrán que jugarse dos partidos (ida y vuelta) para definir quién será el descendido. Eso se definiría a través de un sorteo.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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