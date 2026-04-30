EN VIVO Victoria vs Real España y Marathón vs Choloma: Aquí se define el descenso en Honduras

Llegó el día y no hay mañana. Hoy se define el descenso de la temporada 2025-2026 de la Liga Hondubet, será Victoria o CD Choloma quien baje a la segunda división.

Victoria recibe al Real España en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba y CD Choloma visita al Marathón en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.