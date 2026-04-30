¿Cuál es el futuro del delantero hondureño Erick 'Yío' Puerto una vez finalice el torneo con el Platense?

El delantero hondureño<b> Erick Puerto </b>es de los mejores centrodelanteros que ha sido en los últimos años en el balompié nacional, aunque su irrupción fue tardía, a los 24 años de edad, tiene bastante mercado producto de su cuantiosa cifra goleadora.En <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> el atacante que tiene 25 goles en 40 partidos, no tiene puestos sus ojos ya que la intención tanto personal como de la parte dirigencial del <b>Platense </b>es que continúe con su carrera en el fútbol del extranjero.Puerto se convirtió en el hombre gol de los selacios y eso le ha abierto las puertas a ser evaluado por varios agentes y estos tratan de encontrarle acomodo en el Viejo Continente, antes que se ubicarlo en uno de los grandes de Honduras.Referente a eso, es el <b>Olimpia </b>al que más le vinculan a Puerto como futurible casa, pero DIEZ ha conocido de buena fuente que simplemente son rumores ya que no ha habido ningún contacto entre la directiva del elenco melenudo y el presidente del <b>Platense, Christian Andrés.</b>