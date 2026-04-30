¿Cuál es el futuro del delantero hondureño Erick 'Yío' Puerto una vez finalice el torneo con el Platense?

El delantero hondureño Erick Puerto es de los mejores centrodelanteros que ha sido en los últimos años en el balompié nacional, aunque su irrupción fue tardía, a los 24 años de edad, tiene bastante mercado producto de su cuantiosa cifra goleadora.

En Liga Nacional de Honduras el atacante que tiene 25 goles en 40 partidos, no tiene puestos sus ojos ya que la intención tanto personal como de la parte dirigencial del Platense es que continúe con su carrera en el fútbol del extranjero.

Puerto se convirtió en el hombre gol de los selacios y eso le ha abierto las puertas a ser evaluado por varios agentes y estos tratan de encontrarle acomodo en el Viejo Continente, antes que se ubicarlo en uno de los grandes de Honduras.

Referente a eso, es el Olimpia al que más le vinculan a Puerto como futurible casa, pero DIEZ ha conocido de buena fuente que simplemente son rumores ya que no ha habido ningún contacto entre la directiva del elenco melenudo y el presidente del Platense, Christian Andrés.