¿Qué necesitan el Victoria y Choloma para no descender de la Liga Hondubet? ¿Qué pasa si igualan en puntos?

<b>Choloma (31 pts</b>)- <b>Tiene la ventaja, pero no la tranquilidad.</b><b>* Si gana:</b> se salva, sin importar nada más.<br /><b>* Si empata</b>: necesita que Victoria no gane.<br /><b>* Si pierde</b>: deberá esperar que Victoria también caiga; de lo contrario, podría haber un desempate dramático.<b>Victoria (30 pts)- No hay margen de error. </b><b>* Si gana</b>: necesita que Choloma no gane.<br /><b>* Si empata</b>: solo le sirve si Choloma pierde, para forzar una finalísima.<br />* <b>Si pierde</b>: será el descendido.