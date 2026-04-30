¿Qué necesitan el Victoria y Choloma para no descender de la Liga Hondubet? ¿Qué pasa si igualan en puntos?

     Johan Raudales
2026-04-30

No es una jornada más. No es un partido cualquiera. Este jueves, el fútbol hondureño vivirá uno de esos días que se quedan marcados para siempre: el día en que se define quién se queda en Primera División y quién cae a la Liga de Plata.

La Liga Nacional de Honduras baja el telón en la última fecha en las batallas que se jugarán la permanencia.

En La Ceiba, Victoria se juega la vida ante Real España, un rival que no regalará nada porque también pelea en la parte alta y el liderato del Clausura.

Mientras tanto, en el Olímpico, Choloma enfrentará a Marathón, con la presión de saber que depende de sí mismo, pero que cualquier error puede condenarlo.

Solo uno sobrevivirá. ¿Cómo llegan ambos clubes?

La tensión no puede ser mayor. La Jaiba Brava llega última con 30 puntos, golpeada tras su caída 2-0 ante Génesis Policía. Del otro lado, Choloma, con 31 unidades, intenta levantarse después de una dura derrota 5-1 ante Motagua.

Un solo punto, eso es todo lo que divide la permanencia del descenso. Conociendo todo esto, Diario Diez te presenta lo que cada equipo necesita para seguir en Primera División o qué pasaría si llegan a igualar en puntos.

¿Qué necesita cada uno?

Choloma (31 pts)- Tiene la ventaja, pero no la tranquilidad.

* Si gana: se salva, sin importar nada más.
* Si empata: necesita que Victoria no gane.
* Si pierde: deberá esperar que Victoria también caiga; de lo contrario, podría haber un desempate dramático.

Victoria (30 pts)- No hay margen de error.

* Si gana: necesita que Choloma no gane.
* Si empata: solo le sirve si Choloma pierde, para forzar una finalísima.
* Si pierde: será el descendido.

Así está la tabla acumulada de la Liga de Honduras.

No hay mañana

El fútbol tendrá lágrimas en un lado y alivio en el otro. Porque cuando el árbitro pite el final, no habrá segundas oportunidades. Hoy se juega más que un partido. Se juega el orgullo, la historia y la permanencia.

Por otro lado, si quedan en igualdad en puntos (31 pts) tendrán que jugarse dos partidos (ida y vuelta) para definir quién será el descendido. Eso se definiría a través de un sorteo.

Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Liga Hondubet
Victoria
CD Choloma
