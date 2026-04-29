Chato Padilla, DT del Choloma, se declara fanático del Victoria pero afirma: “Soy profesional, voy a pelear por mi equipo”

El técnico del CD Choloma, Roberto Carlos El Chato Padilla fue uno de los porteros que destacó en la década de los 90. Hoy se declara aficionado del Victoria, equipo al que le tiene cariño y con quien está peleando por descender. Confiesa que es un profesional y buscará que los maquileros se queden en primera.

Se enfrentan a Marathón, equipo al que Chato también le guarda aprecio porque como preparador de arqueros ganó los cuatro títulos bajo el mando de Manuel Keosseián. El guardián explica que también puede hacer patada y mordida este sábado ya que ganando también se puede meter en la clasificación.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo está Choloma para este partido del cierre de la vuelta donde están muy pero muy cerca de conseguir el objetivo.

Bien, gracias a Dios. Este, agradecido con Dios, porque estamos después de Dios, dependiendo de nosotros. Que sabemos nosotros que esté nosotros eh creo que hemos tenido dos partidos el último para qué para olvidarlo. Cuando hemos hablado de que teníamos que sumar No se dio. Pero hay que dar vuelta a la página. Bueno, ahora está en manos de nosotros poder revertir esto y poder lograr el objetivo por el cual es viene acá el equipo.

Ha sido prácticamente un trampolín este este clausura, partidos buenos que tal vez no se conseguían los triunfos, goleadas, triunfos. ¿Cómo se han manejado todas estas emociones entre el grupo y usted?

Te voy a ser honesto en algo. Fíjate que Choloma fue un equipo muy estable en su función. Todo el funcionamiento fue muy estable. Un equipo que entendió claro la idea a lo que jugábamos. Tal es así que conseguimos los puntos que tenemos. Porque este era un equipo, por ejemplo, Victoria le tenía siete puntos creo arriba. Hablando de Génesis andaban como en 14, 15 puntos y hoy los dejamos de vecino. Para lograr esos puntos que hoy a nosotros nos tienen soñando había que trabajar, hacer el triple esfuerzo. Este, es un equipo modesto. Y la diferencia es que yo no hago conferencias para estarme quejando, que me falta el pollo, que me falta la gallina, que me falta el pato. Yo le digo a ellos, “No hacemos nada con que quejarnos.” Es más bien estar agradecido con Dios que nos da la posibilidad de mostrarnos nuestro trabajo. Aquí, ¿Quién se acordaba del chato de ustedes? Chato está en un tiene un título. Chato es entrenador de segunda división. y no lo discuten ustedes porque es verdad eso. Ya todo es segunda división. Hoy, gracias a Dios, hay gente que me llama y me dicen, “Púchica, me felicitan porque todo ese mote que se me dio pues ya quedó demostrado prácticamente porque estamos a la puerta regulares a terminar mañana que, gracias a Dios, este el técnico hondureño porque nos cuesta el técnico hondureño. Yo me he fijado en algo con todo respeto. Que es digno de admirar también al profesor Hernán Medina y haciendo un trabajo porque hay que estar en esta silla Hay que estar en esta silla, hay que estar en esta silla peleando descenso.Ojalá en Dios primero podamos mañana al finalizar del partido celebrar esto porque yo me decía un profesor ayer salvar un descenso es mejor que ser campeón. ¿Por qué? Porque vos peleás para una final vos la perdes, vos te preparás el otro año. El descenso está chao, listo, descendiste y desapareciste. ¿No? Entonces es un es una situación bien complicada y bien difícil.