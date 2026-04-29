Chato Padilla, DT del Choloma, se declara fanático del Victoria pero afirma: “Soy profesional, voy a pelear por mi equipo”

<b>¿Te enfrentas a un Marathón donde muchos marathones que están queriendo que se salve Choloma, que lo levantaste que estaba medio muerto y ahora lo tenés ahí con un punto arriba, pero también del otro lado tenés a muchos amigos, muchas victorias del otro lado, que igual como la ascendiste le puedes poner los clavos también. </b><br />Es muy difícil. Y hasta hoy como lo preguntás, yo lo voy a mencionar porque no yo tengo mucho respeto porque bueno, incluso yo miré una vez que dijeron el peor error de Choloma fue haber contratado el Chato. Porque dijeron porque el Chato es Victoria y hasta respira- Y no, no es mentira. No es mentira. ¿Y quién no? Si soy el único jugador campeón, portero del 1995. Fui el que lo ascendió en el 2021. Y como no le voy a querer como mañana al Choloma. Yo estoy aquí, yo peleo por Choloma, porque este es el equipo que me dio la oportunidad en la primera división. ¿Cómo no lo voy a llamar? ¿Cómo no va a ser parte de mi vida? Si es el que me mostró a mí. Yo soy agradecido. Es como Marathón. El que prueba el agua de esa sede, se queda para Marathón para toda la vida también. Imagínate, casi 6 años trabajando para esta institución. Siete finales, tres campeonatos, Concachampions. En Marathón me tocó lo de la vaca gorda, me tocó la vaca flaca también. Y siempre lo eché, me acuerdo del 2013 que llegamos con Manolo. Que Manolo me decía, venite que hay que salvar a Marathón que estaba descendiendo ese año. Venimos y llegamos al equipo, hicimos el trabajo hasta pelear la final, no sé si ustedes se acuerdan el 2013. Marathón me ha dado mucho, mucho, mucho, mucho. Crecí como persona, como profesional.Entonces, estas instituciones uno les tiene cariño, pero bueno, aquí va la otra parte, lo profesional. Lo profesional, he sido profesional en todo momento, en todo momento he sido profesional y aquí yo me debo y me vengo a lo que es Choloma y mañana voy a pelear por porque el equipo se quede acá, más allá. Y sé que hay sentimientos encontrados.<b>Sí es victoria entonces y y lo otro la polémica ha estado a la luz del día, jornada tras jornada. Preocupa cierta parte también este por todo lo que juega ahora</b>.<br />No, pero al contrario, si es una herramienta que nos ha venido a ayudar. s que lo que pasa es que de repente nosotros la presión, a nosotros nos entra la presión, a veces nos lleva a cometer a veces otros errores. Se van a equivocar, se equivocan en la Champions, se equivocan en cualquier parte, son seres humanos los árbitros. Creo que también nosotros no tenemos el el FVS como la Europa. No, esto te vale millones. Pero ha venido a ayudar, sí. Capaz el criterio, yo creo que un entrenador lo dijo, capaz el criterio ahí es donde se ha errado un poquito, pero ha venido a ayudar. Por ejemplo, el partido contra Platense, por ejemplo, el gol que nos hace el primer gol de Platense fuera de juego. Y si no hubiera habido FVS es gol. ¿Y cómo hubiera quedado capaz el partido? El capaz lo hubiéramos perdido. Entonces, hay que verle las cosas positivas. Yo creo que Honduras el problema es que a veces nosotros las cosas las sacamos fuera de contexto. O somos muy extremistas, hay que ver las cosas positivas.