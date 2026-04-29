Liga Hondubet

Chato Padilla, DT del Choloma, se declara fanático del Victoria pero afirma: “Soy profesional, voy a pelear por mi equipo”

Roberto Carlos Padilla, fue el portero titular y clave en el único título que ganó el Victoria en 1995, además, lo envió al extranjero. Hoy, está dirigiendo al Choloma, con quien busca salvarse del descenso.

2026-04-29

El técnico del CD Choloma, Roberto Carlos El Chato Padilla fue uno de los porteros que destacó en la década de los 90. Hoy se declara aficionado del Victoria, equipo al que le tiene cariño y con quien está peleando por descender. Confiesa que es un profesional y buscará que los maquileros se queden en primera.

Se enfrentan a Marathón, equipo al que Chato también le guarda aprecio porque como preparador de arqueros ganó los cuatro títulos bajo el mando de Manuel Keosseián. El guardián explica que también puede hacer patada y mordida este sábado ya que ganando también se puede meter en la clasificación.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo está Choloma para este partido del cierre de la vuelta donde están muy pero muy cerca de conseguir el objetivo.
Bien, gracias a Dios. Este, agradecido con Dios, porque estamos después de Dios, dependiendo de nosotros. Que sabemos nosotros que esté nosotros eh creo que hemos tenido dos partidos el último para qué para olvidarlo. Cuando hemos hablado de que teníamos que sumar No se dio. Pero hay que dar vuelta a la página. Bueno, ahora está en manos de nosotros poder revertir esto y poder lograr el objetivo por el cual es viene acá el equipo.

Ha sido prácticamente un trampolín este este clausura, partidos buenos que tal vez no se conseguían los triunfos, goleadas, triunfos. ¿Cómo se han manejado todas estas emociones entre el grupo y usted?
Te voy a ser honesto en algo. Fíjate que Choloma fue un equipo muy estable en su función. Todo el funcionamiento fue muy estable. Un equipo que entendió claro la idea a lo que jugábamos. Tal es así que conseguimos los puntos que tenemos. Porque este era un equipo, por ejemplo, Victoria le tenía siete puntos creo arriba. Hablando de Génesis andaban como en 14, 15 puntos y hoy los dejamos de vecino. Para lograr esos puntos que hoy a nosotros nos tienen soñando había que trabajar, hacer el triple esfuerzo. Este, es un equipo modesto. Y la diferencia es que yo no hago conferencias para estarme quejando, que me falta el pollo, que me falta la gallina, que me falta el pato. Yo le digo a ellos, “No hacemos nada con que quejarnos.” Es más bien estar agradecido con Dios que nos da la posibilidad de mostrarnos nuestro trabajo. Aquí, ¿Quién se acordaba del chato de ustedes? Chato está en un tiene un título. Chato es entrenador de segunda división. y no lo discuten ustedes porque es verdad eso. Ya todo es segunda división. Hoy, gracias a Dios, hay gente que me llama y me dicen, “Púchica, me felicitan porque todo ese mote que se me dio pues ya quedó demostrado prácticamente porque estamos a la puerta regulares a terminar mañana que, gracias a Dios, este el técnico hondureño porque nos cuesta el técnico hondureño. Yo me he fijado en algo con todo respeto. Que es digno de admirar también al profesor Hernán Medina y haciendo un trabajo porque hay que estar en esta silla Hay que estar en esta silla, hay que estar en esta silla peleando descenso.Ojalá en Dios primero podamos mañana al finalizar del partido celebrar esto porque yo me decía un profesor ayer salvar un descenso es mejor que ser campeón. ¿Por qué? Porque vos peleás para una final vos la perdes, vos te preparás el otro año. El descenso está chao, listo, descendiste y desapareciste. ¿No? Entonces es un es una situación bien complicada y bien difícil.

Los jugadores del CD Choloma están esperando por iniciar el entrenamiento. Fotos: Mauricio Ayala

Los jugadores del CD Choloma están esperando por iniciar el entrenamiento. Fotos: Mauricio Ayala

¿Te enfrentas a un Marathón donde muchos marathones que están queriendo que se salve Choloma, que lo levantaste que estaba medio muerto y ahora lo tenés ahí con un punto arriba, pero también del otro lado tenés a muchos amigos, muchas victorias del otro lado, que igual como la ascendiste le puedes poner los clavos también.
Es muy difícil. Y hasta hoy como lo preguntás, yo lo voy a mencionar porque no yo tengo mucho respeto porque bueno, incluso yo miré una vez que dijeron el peor error de Choloma fue haber contratado el Chato. Porque dijeron porque el Chato es Victoria y hasta respira- Y no, no es mentira. No es mentira. ¿Y quién no? Si soy el único jugador campeón, portero del 1995. Fui el que lo ascendió en el 2021. Y como no le voy a querer como mañana al Choloma. Yo estoy aquí, yo peleo por Choloma, porque este es el equipo que me dio la oportunidad en la primera división. ¿Cómo no lo voy a llamar? ¿Cómo no va a ser parte de mi vida? Si es el que me mostró a mí. Yo soy agradecido. Es como Marathón. El que prueba el agua de esa sede, se queda para Marathón para toda la vida también. Imagínate, casi 6 años trabajando para esta institución. Siete finales, tres campeonatos, Concachampions. En Marathón me tocó lo de la vaca gorda, me tocó la vaca flaca también. Y siempre lo eché, me acuerdo del 2013 que llegamos con Manolo. Que Manolo me decía, venite que hay que salvar a Marathón que estaba descendiendo ese año. Venimos y llegamos al equipo, hicimos el trabajo hasta pelear la final, no sé si ustedes se acuerdan el 2013. Marathón me ha dado mucho, mucho, mucho, mucho. Crecí como persona, como profesional.Entonces, estas instituciones uno les tiene cariño, pero bueno, aquí va la otra parte, lo profesional. Lo profesional, he sido profesional en todo momento, en todo momento he sido profesional y aquí yo me debo y me vengo a lo que es Choloma y mañana voy a pelear por porque el equipo se quede acá, más allá. Y sé que hay sentimientos encontrados.

Sí es victoria entonces y y lo otro la polémica ha estado a la luz del día, jornada tras jornada. Preocupa cierta parte también este por todo lo que juega ahora.
No, pero al contrario, si es una herramienta que nos ha venido a ayudar. s que lo que pasa es que de repente nosotros la presión, a nosotros nos entra la presión, a veces nos lleva a cometer a veces otros errores. Se van a equivocar, se equivocan en la Champions, se equivocan en cualquier parte, son seres humanos los árbitros. Creo que también nosotros no tenemos el el FVS como la Europa. No, esto te vale millones. Pero ha venido a ayudar, sí. Capaz el criterio, yo creo que un entrenador lo dijo, capaz el criterio ahí es donde se ha errado un poquito, pero ha venido a ayudar. Por ejemplo, el partido contra Platense, por ejemplo, el gol que nos hace el primer gol de Platense fuera de juego. Y si no hubiera habido FVS es gol. ¿Y cómo hubiera quedado capaz el partido? El capaz lo hubiéramos perdido. Entonces, hay que verle las cosas positivas. Yo creo que Honduras el problema es que a veces nosotros las cosas las sacamos fuera de contexto. O somos muy extremistas, hay que ver las cosas positivas.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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