Christopher Meléndez rechaza el favoritismo de Motagua para levantar la copa de campeón: “Los partidos no se ganan con la camisa”

El Motagua llega a la última jornada del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">torneo Clausura</a></b> este jueves 29 de abril con una misión clara: ratificar su condición de líder y asegurar la cima del torneo en su visita al estadio Emilio Williams de Choluteca.Pese al gran momento que atraviesa el equipo, el defensor <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/cristopher-melendez-historia-llanto-y-sueno-americano-emigrar-estados-unidos-exitos-motagua-CVDZ1291452" target="_blank">Christopher "Búho" Meléndez</a></b> ha querido poner calma y recordar que la jerarquía se demuestra en la cancha y no en la tabla de posiciones antes de enfrentar a los Lobos de la UPNFM (7:00 pm).