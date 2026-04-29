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Christopher Meléndez rechaza el favoritismo de Motagua para levantar la copa de campeón: “Los partidos no se ganan con la camisa”

El Motagua busca amarrar el liderato este jueves 30 de abril

2026-04-29

El Motagua llega a la última jornada del torneo Clausura este jueves 29 de abril con una misión clara: ratificar su condición de líder y asegurar la cima del torneo en su visita al estadio Emilio Williams de Choluteca.

Pese al gran momento que atraviesa el equipo, el defensor Christopher "Búho" Meléndez ha querido poner calma y recordar que la jerarquía se demuestra en la cancha y no en la tabla de posiciones antes de enfrentar a los Lobos de la UPNFM (7:00 pm).

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“La verdad que Motagua siempre pelea por títulos, así como otros rivales como Olimpia, Real España y Marathón, siento que no hay favoritos y esto es de hacer bien las cosas para llegar a la final”, explicó el jugador, reconociendo el nivel de la competencia actual.

El "Búho" Meléndez fue tajante al referirse a la mentalidad que debe imperar en el nido azul para evitar sorpresas: “No hay favoritismo, esto a veces agranda a los equipos. No se ganan con la camisa los partidos; hay que trabajar y ser humildes, poner los pies en la tierra”.

El zaguero y que también compite como lateral derecho también destacó el progreso táctico que ha tenido el grupo bajo la dirección del cuerpo técnico, señalando que la paciencia ha sido clave para ver los resultados actuales.

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"El profe implementó su juego, unos captaron y ahora con más tiempo se ha logrado; seguiremos trabajando para llegar al campeonato", afirmó.

Finalmente, ante la exigencia física de la cartelera de juegos, el "Búho" descartó cualquier excusa, confiando en la profundidad de la plantilla motagüense: "Uno como jugador se prepara para eso, no hay que poner pretextos de jugar día a día. Hay un plantel amplio".

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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