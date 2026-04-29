Christopher Meléndez rechaza el favoritismo de Motagua para levantar la copa de campeón: “Los partidos no se ganan con la camisa”

El Motagua llega a la última jornada del torneo Clausura este jueves 29 de abril con una misión clara: ratificar su condición de líder y asegurar la cima del torneo en su visita al estadio Emilio Williams de Choluteca. Pese al gran momento que atraviesa el equipo, el defensor Christopher "Búho" Meléndez ha querido poner calma y recordar que la jerarquía se demuestra en la cancha y no en la tabla de posiciones antes de enfrentar a los Lobos de la UPNFM (7:00 pm).

“La verdad que Motagua siempre pelea por títulos, así como otros rivales como Olimpia, Real España y Marathón, siento que no hay favoritos y esto es de hacer bien las cosas para llegar a la final”, explicó el jugador, reconociendo el nivel de la competencia actual. El "Búho" Meléndez fue tajante al referirse a la mentalidad que debe imperar en el nido azul para evitar sorpresas: “No hay favoritismo, esto a veces agranda a los equipos. No se ganan con la camisa los partidos; hay que trabajar y ser humildes, poner los pies en la tierra”. El zaguero y que también compite como lateral derecho también destacó el progreso táctico que ha tenido el grupo bajo la dirección del cuerpo técnico, señalando que la paciencia ha sido clave para ver los resultados actuales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE