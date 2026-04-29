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Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman acuerdo de paz en el Congreso Nacional para frenar la violencia

En un acto oficial en uno de los salones del Congreso Nacional, los miembros de las barras de los clubes firmaron un acuerdo de paz para evitar frenar la violencia en los estadios de Honduras

  • Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman acuerdo de paz en el Congreso Nacional para frenar la violencia

    Las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón se comprometieron a llevar la paz a los estadios y frenar la violencia frente a las autoridades del Congreso Nacional y de Seguridad. Fotos: Alex Pérez
2026-04-29

Después de los bochornosos hechos violentos, principalmente en Tegucigalpa y protagonizados por las barras de Olimpia y Motagua, este miércoles, los miembros de las organizaciones de apoyo de los clubes grandes, se reunieron en el Congreso Nacional y firmaron un acuerdo de paz para cortar de una vez los conflictos.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó junto a los diputados integrantes de la Comisión de deporte, que preside Ricardo Elencoff y la Comisión de seguridad que preside Marcos Paz, en la firma del Convenio de Compromiso de Aplicación del Decreto Legislativo 68-2015 que contiene la Ley para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas entre las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathon.

En el evento estuvieron presentes el proyectista y creador de la iniciativa, el diputado Jhosy Toscano y los representantes de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, de los Derechos Humanos, de la Condepor, de las iglesias católica y evangélica, de la Policía Nacional, y de la Secretaría de Seguridad. El objetivo es lograr que las barras firmen un acuerdo que incluya la paz en todo el territorio nacional.

Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman acuerdo de paz en el Congreso Nacional para frenar la violencia

Los enfrentamientos entre estos grupos de antisociales ha generado muerte, dolor y sangre en los estadios, los que convirtieron en trincheras para sacarse la frustración. El último hecho violento se vivió en el clásico capitalino donde la afición del Olimpia fue al escenario para el duelo del Motagua, y se enfrentaron a disparos dejando cuatro heridos, uno de gravedad, vidrios de carros rotos y un policía lesionado.

El presidente del Congreso Nacional, al igual que los diputados como Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad, hablaron con los representantes de las barras ya que existe una ley de convivencia y si este acuerdo se rompe, será aplicada para controlar estos grupos de apoyo que en los últimos años han retirado a las familias de los estadios.

La afición del Motagua representada por la Revo, la barra organizada, era la única que no se había unido al proceso de paz que habían acordado Olimpia, Real España y Marathón. En el último derbi que se disputó en San Pedro Sula, ambas agrupaciones se encontraron y armaron un show armonioso en paz que fue aplaudido por aficionados y medios de comunicación.

El último enfrentamiento entre las barras de Olimpia y Motagua en la capital.

El último enfrentamiento entre las barras de Olimpia y Motagua en la capital.

La violencia de estas barras ha generado muchos problemas a los equipos, Motagua y Olimpia fueron multados económicamente y obligados a jugar a puerta cerrada sus últimos partidos de local en el campeonato. Los equipos quedaron advertidos por la Comisión de Disciplina de que si se desataba otro hecho violento, los castigos serían más duros.

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