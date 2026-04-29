Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman acuerdo de paz en el Congreso Nacional para frenar la violencia

Después de los bochornosos hechos violentos, principalmente en Tegucigalpa y protagonizados por las barras de Olimpia y Motagua, este miércoles, los miembros de las organizaciones de apoyo de los clubes grandes, se reunieron en el Congreso Nacional y firmaron un acuerdo de paz para cortar de una vez los conflictos.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó junto a los diputados integrantes de la Comisión de deporte, que preside Ricardo Elencoff y la Comisión de seguridad que preside Marcos Paz, en la firma del Convenio de Compromiso de Aplicación del Decreto Legislativo 68-2015 que contiene la Ley para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas entre las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathon.

En el evento estuvieron presentes el proyectista y creador de la iniciativa, el diputado Jhosy Toscano y los representantes de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, de los Derechos Humanos, de la Condepor, de las iglesias católica y evangélica, de la Policía Nacional, y de la Secretaría de Seguridad. El objetivo es lograr que las barras firmen un acuerdo que incluya la paz en todo el territorio nacional.