Barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón firman acuerdo de paz en el Congreso Nacional para frenar la violencia

Los enfrentamientos entre estos grupos de antisociales ha generado muerte, dolor y sangre en los estadios, los que convirtieron en trincheras para sacarse la frustración. El último hecho violento se vivió en el clásico capitalino donde la afición del Olimpia fue al escenario para el duelo del Motagua, y se enfrentaron a disparos dejando cuatro heridos, uno de gravedad, vidrios de carros rotos y un policía lesionado.El presidente del Congreso Nacional, al igual que los diputados como Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad, hablaron con los representantes de las barras ya que existe una ley de convivencia y si este acuerdo se rompe, será aplicada para controlar estos grupos de apoyo que en los últimos años han retirado a las familias de los estadios.La afición del Motagua representada por la Revo, la barra organizada, era la única que no se había unido al proceso de paz que habían acordado Olimpia, Real España y Marathón. En el último derbi que se disputó en San Pedro Sula, ambas agrupaciones se encontraron y armaron un show armonioso en paz que fue aplaudido por aficionados y medios de comunicación.