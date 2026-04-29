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Marathón y Real España, los clubes sampedranos, serán los jueces del descenso en el Clausura 2026 de la Liga Nacional

Victoria recibirá a Real España y Choloma visitará a Marathón, en duelos que defini rán al próximo descendido.

  • Marathón y Real España, los clubes sampedranos, serán los jueces del descenso en el Clausura 2026 de la Liga Nacional

    Maquileros y ceibeños se juegan la última carta por seguir en primera división.
2026-04-29

Los equipos sampedranos tendrán en sus manos mañana la definición del próximo club que descenderá a la segunda división del fútbol hondureño. La jornada final de las vueltas regulares del Clausura 2026 promete emociones al límite, con dos escenarios distintos pero conectados por el mismo objetivo: evitar la segunda división. La atención se centra totalmente en la lucha directa entre Victoria y Choloma, separados por apenas un punto en la tabla acumulada.

El conjunto ceibeño llega a esta última fecha con 30 unidades y la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia. Victoria recibirá en el estadio Ceibeño al Real España, en un duelo que no solo tiene implicaciones en la zona baja, sino también en la parte alta del campeonato.

Y es que la Máquina también se juega mucho en este compromiso. Real España pelea por asegurarse con el liderato del Clausura 2026, por lo que necesita sumar de tres y esperar que Motagua no consiga el triunfo en su respectivo encuentro ante Lobos de la UPNFM en Choluteca.

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Este contexto hace que el reto para Victoria sea aún más complejo, al enfrentarse a un rival con alta motivación competitiva. Promete ser un gran juego.

Por su parte, Choloma llega con una ligera ventaja al acumular 31 puntos y depender de sí mismo para asegurar la permanencia en primera. Los maquileros visitarán el estadio Olímpico para medirse con Marathón, en un partido que, en el papel, luce más accesible considerando el contexto de su rival.

El equipo verdolaga de Pablo Lavallén ya tiene asegurado su lugar en las triangulares finales del campeonato y no se juega nada en esta última jornada, lo que podría influir en la intensidad con la que encaren el compromiso.

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Redacción web
Redacción Diez

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