Marathón y Real España, los clubes sampedranos, serán los jueces del descenso en el Clausura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos sampedranos tendrán en sus manos mañana la definición del próximo club que descenderá a la segunda división del fútbol hondureño. La jornada final de las vueltas regulares del Clausura 2026 promete emociones al límite, con dos escenarios distintos pero conectados por el mismo objetivo: evitar la segunda división. La atención se centra totalmente en la lucha directa entre Victoria y Choloma, separados por apenas un punto en la tabla acumulada.

El conjunto ceibeño llega a esta última fecha con 30 unidades y la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia. Victoria recibirá en el estadio Ceibeño al Real España, en un duelo que no solo tiene implicaciones en la zona baja, sino también en la parte alta del campeonato.

Y es que la Máquina también se juega mucho en este compromiso. Real España pelea por asegurarse con el liderato del Clausura 2026, por lo que necesita sumar de tres y esperar que Motagua no consiga el triunfo en su respectivo encuentro ante Lobos de la UPNFM en Choluteca.