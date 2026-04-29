Marathón y Real España, los clubes sampedranos, serán los jueces del descenso en el Clausura 2026 de la Liga Nacional

Este contexto hace que el reto para <b>Victoria </b>sea aún más complejo, al enfrentarse a un rival con alta motivación competitiva. Promete ser un gran juego.Por su parte, <b>Choloma </b>llega con una ligera ventaja al acumular 31 puntos y depender de sí mismo para asegurar la permanencia en primera. Los maquileros visitarán el estadio Olímpico para medirse con <b>Marathón</b>, en un partido que, en el papel, luce más accesible considerando el contexto de su rival.El equipo verdolaga de <b>Pablo Lavallén</b> ya tiene asegurado su lugar en las triangulares finales del campeonato y no se juega nada en esta última jornada, lo que podría influir en la intensidad con la que encaren el compromiso.