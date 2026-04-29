¿Una Liga Nacional con 12 equipos? Roque Pascua oficializa determinación y los clubes con solvencia económica

La Liga Nacional de Honduras podría dar un paso histórico hacia la expansión de sus competidores. Roque Pascua, abogado y secretario de la liga, reveló las probabilidades de que la temporada 2026-2027 se dispute con 12 clubes en lugar de los 11 actuales.

Pascua explicó que el formato actual, con un descenso y un ascenso anual, abre la puerta a decisiones estratégicas. "En estos momentos estamos con 11 y recuerde que descendería uno y asciende otro, lo del club 12 es una toma de decisión de parte de la Asamblea, pero lo lógico es otorgarle una plaza y un derecho a alguien más allá de quitárselo a alguien", manifestó a TVC.

La propuesta gana fuerza por sus beneficios logísticos. Según el directivo, con 12 equipos se programarían 6 partidos a la semana, distribuidos de manera óptima: "Va apuntando a poder darle una plaza a un equipo y jugar con 12 clubes; habrían 6 partidos en la semana, si tenemos el tiempo suficiente podría haber un partido el viernes, dos el sábado, dos el domingo y uno el lunes y tener esa interacción con los equipos de poder jugar de fin de semana a fin de semana".