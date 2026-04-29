¿Una Liga Nacional con 12 equipos? Roque Pascua oficializa determinación y los clubes con solvencia económica

Pascua anticipa un campeonato más dinámico: "Yo diría que viendo cómo se va desarrollando todo, puedo decir que estaríamos a las puertas de un campeonato de 12". Esta visión busca equilibrar la carga de juegos sin afectar la calidad del torneo.Sin embargo, la decisión final recae en la <b>Asamblea General </b>de los 11 clubes en competencia que se celebra cada previa de temporada, donde se debatirá y votará la expansión. Pascua subrayó que no se trata de una medida unilateral, sino de un consenso entre los equipos.Aunque no se dieron nombres específicos de clubes de Segunda División como futuribles invitados, fuentes cercanas indican que el <b>Club Deportivo y Social Vida </b>de La Ceiba, campeón de los años 80 en Honduras, apunta como el principal candidato por su historia y estructura.