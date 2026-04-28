Jamir Maldonado no se esconde: "El favorito siempre va a ser Olimpia; es en las finales donde se saca la determinación"

Axel Jamir Maldonado ha vuelto a las canchas tras un semestre bastante atípico y muy doloroso respecto a las lesiones. Ya está en forma y es una pieza de la cual Eduardo Espinel puede echar mano. En conferencia de prensa el futbolista del albo mencionó lo que será el final de las vueltas, donde aún aspiran a ser cabeza de serie de las triangulares. Asimismo, Maldonado no se escondió cuando dijo que Olimpia siempre va a ser favorito en el torneo de la Liga Nacional de Honduras. Sobre el final es donde se demuestra la determinación, dijo. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

LA CONFERENCIA:

Platense como rival: "Es un equipo que juega bien con la pelota, creo que en Puerto Cortés es donde son más complicados, tienen muy buenos jugadores entre juventud y experiencia. Tienen a Edwin Solani que está muy bien". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El cierre de Olimpia en las vueltas: "El último partido contra Real España fue un partido muy raro porque pasamos de estar ganando 2-0 a que nos remontaran, esos son partidos que no se dan muchas veces. Hay que analizar muchas situaciones para mejorar para lo que viene". Valoración del papel en el tramo final: "Al principio nos costó y ya en la segunda vuelta nos fuimos encontrando. Yo creo que tenemos un 10-10 porque hemos tenido mucha responsabilidad y cada uno cumpliendo con sus tareas". Las criticas al Olimpia: "Siempre que Olimpia no esté en los primeros lugares va ser criticados porque es uno de los más grandes del país. Es complicado porque no todos los torneos vamos a terminar de primero, al principio nos costó un poco y después le fuimos agarrando el hilo. He llegado a la conclusión que, aunque se quede de primero o segundo la ventaja es que terminas jugando de local, pero todos los partidos se deben ganar sí o sí y es la mentalidad del grupo".