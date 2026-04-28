Jamir Maldonado no se esconde: "El favorito siempre va a ser Olimpia; es en las finales donde se saca la determinación"

<b>Platense como rival: "</b>Es un equipo que juega bien con la pelota, creo que en Puerto Cortés es donde son más complicados, tienen muy buenos jugadores entre juventud y experiencia. Tienen a Edwin Solani que está muy bien".<b>El cierre de Olimpia en las vueltas: "</b>El último partido contra Real España fue un partido muy raro porque pasamos de estar ganando 2-0 a que nos remontaran, esos son partidos que no se dan muchas veces. Hay que analizar muchas situaciones para mejorar para lo que viene".<b>Valoración del papel en el tramo final:</b> "Al principio nos costó y ya en la segunda vuelta nos fuimos encontrando. Yo creo que tenemos un 10-10 porque hemos tenido mucha responsabilidad y cada uno cumpliendo con sus tareas". <b>Las criticas al Olimpia: "</b>Siempre que Olimpia no esté en los primeros lugares va ser criticados porque es uno de los más grandes del país. Es complicado porque no todos los torneos vamos a terminar de primero, al principio nos costó un poco y después le fuimos agarrando el hilo. He llegado a la conclusión que, aunque se quede de primero o segundo la ventaja es que terminas jugando de local, pero todos los partidos se deben ganar sí o sí y es la mentalidad del grupo".