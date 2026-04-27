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Juticalpa prepara barrida de jugadores de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional ¿quiénes se van?

El 80% de la plantilla del Juticalpa FC se quedan sin contrato tras finalizar su participación en el torneo Clausura 2026

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2026-04-27

El Juticalpa es el primer equipo de la Liga Nacional en irse de vacaciones tras cumplir con sus 20 partidos correspondientes al torneo Clausura 2026, anticipadamente se conocía que no tenía opciones de clasificar a la liguilla tras un flojo desempeño.

Solo pudo acumular 18 unidades traducidos en cuatro triunfos, seis empates y 10 derrotas; se encuentra en la décima posición; sin embargo, eso le ajustó para mantenerse en la primera división del balompié catracho por un año más (39 unidades en la tabla acumulada).

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En el último año, los Canecheros vivieron retrasos salariales, perdidas de puntos en la mesa y el despido de su entrenador, Humberto Rivera, pero aún así lograron cumplir uno de los objetivos.

Así que tienen cerca de tres meses para potenciar su plantel y corregir los errores del pasado si quieren comenzar a ser protagonistas en un futuro cercano en la Liga Nacional. Nunca han entado a liguilla después de su regreso en 2024.

El dato más importante es que prácticamente el 80% de su plantilla se queda sin contrato y la mayoría analiza si deben renovar o buscar nuevos horizontes. El argentino Mauro de Giobbi seguirá al frente del club y debe entregar un informe técnico para partir desde esa premisa.

Nombres como Júnior García, Axel Gómez, Elian Matute, David Mendoza, Josué Villafranca, Denovan Torres, Norman Gaboriell y Cristhian Altamirano se meten a la lista de agentes libre.

Y se unen a ellos: Fabricio Galindo, Roger González, Klifox Bernárdez, Leonel Casildo, Marcelo Canales, Rodrigo Rodríguez, Yair Medrano, Júnior Lacayo; Luis Hurtado y Aldo Fajardo.

La lista está larga, pero ya algunos de ellos se encuentran en platicas de renovación y a otros ya les sonó el teléfono para un cambio de casa.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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