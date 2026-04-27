Juticalpa prepara barrida de jugadores de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional ¿quiénes se van?

El <b>Juticalpa </b>es el primer equipo de la<b> Liga Nacional </b>en irse de vacaciones tras cumplir con sus 20 partidos correspondientes al <b>torneo Clausura 2026</b>, anticipadamente se conocía que no tenía opciones de clasificar a la liguilla tras un flojo desempeño.Solo pudo acumular 18 unidades traducidos en cuatro triunfos, seis empates y 10 derrotas; se encuentra en la décima posición; sin embargo, eso le ajustó para mantenerse en la primera división del balompié catracho por un año más (39 unidades en la tabla acumulada).