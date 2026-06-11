Primicia: El argentino Silvio Rudman llegó a un acuerdo para dirigir al Marathón

Es oficial. Pablo Daniel Lavallén ya es historia en el Club Marathón que se decantó por otro estratega argentino para sustituirlo y poder competir en la próxima temporada que iniciará a finales de julio. Se trata del entrenador sudamericano, Silvio Rudman, entrenador que hizo carrera en México donde dirigió con éxito las Fuerzas Básicas del Pachuca, así como el desaparecido Lobos BUAP y los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Expansión.

El técnico argentino también dirigió al Monagas FC de Venezuela, siendo este uno de los pocos clubes de ligas importantes que dirigió. Llega a Honduras para buscar retornar al título al Marathón que perdió dos finales con Lavallén. Desde hace más de dos semanas Marathón viene en pláticas con Rudman, con quien llegó a un acuerdo para tomar las riendas y comenzar una nueva experiencia por primera vez en el balompié hondureño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Marathón tendrá dos frentes abiertos en este último semestre del año, principalmente a nivel internacional donde estarán enfrentando la Copa Centroamericana de Concacaf, competencia en la que también están Motagua y Olimpia, estos dos últimos por ser campeones del Apertura y Clausura.



En su época de entrenador de la Sub-20 del Pachuca donde estuvo cinco años, Rudman ganó un bicampeonato, también logró otro bicampeonato con los Coyotes de Tlaxcala. Mientras que su última gran experiencia en Concacaf fue dirigiendo al Deportivo Solalá de la segunda división de Guatemala.