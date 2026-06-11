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Primicia: El argentino Silvio Rudman llegó a un acuerdo para dirigir al Marathón

El entrenador argentino, quien fue jugador del Monstruo verde a inicios de este siglo, será el sustituto de Pablo Daniel Lavallén en el cuadro verdolaga

Primicia: El argentino Silvio Rudman llegó a un acuerdo para dirigir al Marathón

Maróathón tiene nuevo entrenador. Diez lo ha confirmado en primicia y aquí te damos a conocer el nuevo nombre.
11 de junio de 2026 a las 08:01

Es oficial. Pablo Daniel Lavallén ya es historia en el Club Marathón que se decantó por otro estratega argentino para sustituirlo y poder competir en la próxima temporada que iniciará a finales de julio.

Se trata del entrenador sudamericano, Silvio Rudman, entrenador que hizo carrera en México donde dirigió con éxito las Fuerzas Básicas del Pachuca, así como el desaparecido Lobos BUAP y los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Expansión.

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El técnico argentino también dirigió al Monagas FC de Venezuela, siendo este uno de los pocos clubes de ligas importantes que dirigió. Llega a Honduras para buscar retornar al título al Marathón que perdió dos finales con Lavallén.

Desde hace más de dos semanas Marathón viene en pláticas con Rudman, con quien llegó a un acuerdo para tomar las riendas y comenzar una nueva experiencia por primera vez en el balompié hondureño.

Marathón tendrá dos frentes abiertos en este último semestre del año, principalmente a nivel internacional donde estarán enfrentando la Copa Centroamericana de Concacaf, competencia en la que también están Motagua y Olimpia, estos dos últimos por ser campeones del Apertura y Clausura.

Marathón tiene nuevo DT de cara al Apertura 2026 y es Silvio Rudman.

Marathón tiene nuevo DT de cara al Apertura 2026 y es Silvio Rudman.


En su época de entrenador de la Sub-20 del Pachuca donde estuvo cinco años, Rudman ganó un bicampeonato, también logró otro bicampeonato con los Coyotes de Tlaxcala. Mientras que su última gran experiencia en Concacaf fue dirigiendo al Deportivo Solalá de la segunda división de Guatemala.

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Marathón también ya confirmó el fichaje del habilidoso extremo derecho, Yeison Mejía, jugador que llega procedente del Olancho FC y llega para ocupar el lugar que deja Alexy Vega, jugador que estará un año de baja tras ser operado del tendón de Aquiles luego de lesionarse durante en la final de ida ante Motagua.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.

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