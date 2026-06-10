La historia del nuevo fichaje de Marathón: “Quiero enfrentar al Real España"

Los sueños se pueden cumplir cuando menos te lo esperas y muestra clara de eso es Natanael Agurcia, el chico que ha brillado por años en las ‘Talachas’ de Estados Unidos y ahora se convirtió en el nuevo refuerzo del Marathón. Las personas que lo han visto jugar en estos populosos campeonatos mencionan que es muy técnico, rápido, ágil y visualizan que sorprenderá en la Liga Nacional. Luego de la noticia Diario Diez contactó a Nata para conocer su historia y este respondió con mucha emoción y amabilidad. “Lo hago por un sueño de niño y porque las cosas me salgan bien y el día de mañana estar en la Selección Nacional de Honduras”, comentó el orgullo de Armenia, Olanchito, quien gracias al Monstruo Verde regresará a tierra después de 10 años. Agurcia contó que no será su primera experiencia en el fútbol profesional pues jugó en los equipos filiales del North Carolina FC y en su momento logró ascender al primer equipo de la USL, pero no pudo trascender por diferentes situaciones.

Natanael reveló como se dio su llegada al cuadro verdolaga, el día que decidió salir de su casa para buscas el ‘sueño americano’, lo que se puede llegar a ganar en una ‘Talacha’ y fue sincero al decir cual es el rival que quiere enfrentar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LA ENTREVISTA

¿Cómo estás viviendo estos días luego de haber firmado con Marathón, pasar de jugar en las ‘Talachas’, como le dicen allá en Estados Unidos, a un equipo profesional?

La verdad que muy emocionado, muy feliz. La verdad que es el sueño que he tenido desde niño es jugar profesionalmente. Ya conozco lo que es lo profesional, tuve mi formación en segunda división de Estados Unidos, pero ya muy feliz de volver a retomar lo profesional y nada más emocionado por empezar lo que se viene en esta nueva etapa para mí. Ok, me decís que tuviste una experiencia en segunda división de Estados Unidos, en la USL. ¿Cuándo fue y con quién fue?

Sí, yo llegué al país en el 2016. Yo empecé a jugar en North Carolina FC. Yo empecé a jugar desde la Sub-17 ahí, estuve dos años en la Sub-19 y de ahí estuve un año en el primer equipo. Así fue mi paso por ahí. No tuve mucha continuidad en el primer equipo por el tema de mis papeles aquí porque todavía estaba en espera de mi caso. Ya gracias a Dios hace un mes pude obtener mi residencia en el país. LEA TAMBIÉN: Presidente de Platense revela barrida sin precedentes y el futuro de ‘Yio’ Puerto ¿Cuáles son tus mayores virtudes en el fútbol?

La verdad que es algo de mucho trabajo. Esto ha sido de mucha dedicación también, de mucho profesionalismo. Juego de lateral derecho, también de volante, y me considero un jugador técnico, rápido y de buena marca. Así he venido sobresaliendo en lo que es el mundo de las ‘Talachas’. Mira, te voy a hacer esta consulta. Los futbolistas de Liga Nacional aquí en Honduras, cuando tienen espacio, más bien ellos van a jugar a Estados Unidos para hacer un dinerito extra. Entonces, ¿tú lo haces más por cumplir un sueño que por algo económico?

Todo el mundo que vive allá y todo el mundo que juega en estos torneos sabe que es muy buen ingreso. La verdad que sí, lo hago por un sueño de niño y porque las cosas me salgan bien y el día de mañana estar en la Selección Nacional de Honduras. ¿Cómo se da tu llegada a Marathón?

Se da por medio de un seguimiento de Berríos. Él me había visto jugar personalmente hace un par de años atrás. Me habían solicitado como para ir a prueba al equipo y todo, pero yo no tenía cómo salir del país y eso estaba ahí pendiente.

También exjugadores de Marathón han estado al pendiente conmigo, al pendiente con Berríos. Estuvieron en comunicación dándoles noticias de mí, qué tipo de jugador era, y estaban en comunicación siempre. El presidente también me estaba siguiendo. Últimamente jugué el torneo del CFT, que es de un millón de dólares, y ellos me estaban siguiendo, estaban viéndome ahí. También todo se ha dado por eso. ¿Berríos viajó a Estados Unidos para poder terminar de concretar toda la operación del contrato?

Muy agradecido con Berríos. Pudimos estar en contacto siempre y él viajó acá para terminar todos los detalles y poder llegar al equipo. ¿Tú eres hondureño?

Sí, hondureño, originario de Olanchito, Yoro. Llegué a Estados Unidos en 2016. ¿Cómo es tu día a día en Estados Unidos? ¿Trabajas durante un tiempo y luego juegas los fines de semana o cómo distribuís tu día?

La verdad, yo soy dedicado 100% al fútbol. Entre semana me entreno y los fines de semana juego los torneos.

¿Cuándo tomaste la decisión de irte a Estados Unidos? ¿Por qué fue?Más que todo por mi familia. Mi mamá vive acá, mi hermana. Fue por parte de mi mamá que hizo el viaje y por ella yo soy lo que soy ahora y estoy acá. Tenía 15 años y ahora tengo 2024. ¿Cómo sería la situación migratoria?

Yo tengo lo de mi residencia, que es que puedo estar afuera del país por seis meses, pero puedo volver en algún espacio que tenga el club y estar entrando y saliendo. Estaría en proceso de mi ciudadanía después de tres a cuatro años. ¿Cuánto es lo máximo que se hace un jugador en las ‘Talachas’ en un fin de semana?

Un aproximado diría unos 1,500 a 1,800 dólares en adelante. Por un fin de semana. ¿Cómo visualizas tu debut con la camisa de Marathón en San Pedro Sula?

Me imagino adaptarme lo más pronto posible y dar todo por el equipo, que esa es mi intención y mi sueño, la verdad: entregarme al máximo con el equipo y lograr cosas buenas con el club. ¿Cómo se podría cargar con esa presión?

Estoy muy tranquilo. Siento que esto es algo que viene de Dios. Lo he tomado muy tranquilo. Siento que cuando algo es de Dios, todo va a marchar bien y estoy muy convencido de que me va a ir bien. Siento que muy pronto vamos a estar allá y hacer las cosas bien. ¿Cuántos torneos tienes en las ‘Talachas’?

La verdad que no tengo un número exacto, pero sí los gané todos. Todo lo que existe en el ámbito de las ‘Talachas’. ¿Y te visualizas en tu primer torneo profesional y con Marathón poder levantar un título de Liga Nacional?

La verdad que es un sueño. Va a ser una bendición de Dios y la verdad que hay equipo para pelear el campeonato y cualquier cosa puede pasar. Te escucho como un muchacho bastante soñador porque al inicio de la entrevista me hablaste hasta de Selección Nacional

Claro. Desde que me comunicaron esto, de que estaban interesados en mí, siempre ha sido mi enfoque. Que el día de mañana me vaya bien y tal vez no se descarte un llamado a la Selección Nacional. Todo jugador sueña con eso. ¿Qué jugadores admiras de Liga Nacional? ¿Qué futbolista te sorprende por cómo juega?

Yo tenía uno que ya no juega, pero que jugaba en Olimpia: Boniek García. Tengo muy buena relación con él. Se lo he dicho también, que él siempre fue un jugador a seguir desde que era niño. La verdad es un ejemplo a seguir por la humildad, por el trabajo que lo caracteriza y por la calidad de jugador que es. ¿Y ya has hablado con el técnico de Marathón? ¿Ya te han dicho quién es?

Todavía no, todavía no me he comunicado con él, pero tengo mi llegada a Honduras el 20 y tal vez para esa fecha voy a poder charlar con él. ¿Has podido dormir en estos días?

Como te digo, estoy muy tranquilo. Sé que esto viene de parte de Dios y la verdad que he estado muy tranquilo.