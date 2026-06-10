  1. Liga Hondubet

Real España lo sabe: la contundente decisión que tomó Olimpia con Jack Baptiste

Los aurinegros querían seguir contando con los servicios del mediocampista hondureño, pero Olimpia les deja contundente respuesta.

Real España lo sabe: la contundente decisión que tomó Olimpia con Jack Baptiste

Jack Jean Baptiste vestirá los colores de Olimpia por un año más que le resta de contrato con la institución merengue.
10 de junio de 2026 a las 11:15

El mercado de fichajes en Honduras se sigue moviendo y hay futbolistas que hacen más ruido que otros, como el caso de Jack Jean-Baptiste, el mediocampista alcanzó su mejor versión vistiendo los colores del Real España, pero todo indica que su estadía en el club acabó.

El chico de raíces haitianas llegó en 2024 al cuadro aurinegro procedente de Lobos de la UPNFM, equipo donde también había estado prestado por Olimpia y gracias a la confianza y trabajo por parte de Jeaustin Campos creció exponencialmente, al grado de convertirse en una pieza clave.

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Sus grandes actuaciones en la Liga Nacional y en los torneos internacionales llamó la atención de Eduardo Espinel pues tiene claro que el centrocampista le pertenece a los leones y por ello le expresó a su junta directiva que contaba con él para las competencias venideras.

Real España no quería desprenderse de un jugador al que hicieron crecer y que es muy importante para ellos por eso activaron un fondo económico para hacer una oferta muy buena a Olimpia por Jack; sin embargo, a pesar de la buena relación que hay entre directivas esta fue rechazada hace unas semanas.

Diario DIEZ conoció también que el Liberia de Costa Rica estaba muy interesado en Baptiste y que intentó ponerse en comunicación con la dirigencia melenuda, pero no hubo una respuesta ante la solicitud.

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Si no hay un giro inesperado, Jack Baptiste jugará vestido de blanco, al menos por un año que es lo que le resta de contrato con la institución merengue.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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