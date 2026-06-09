Marathón ficha a hondureño que destaca en los torneos en Estados Unidos

El sueño de militar en Liga Nacional será una realidad para Natanael Martínez, un joven futbolista hondureño que viajó a Estados Unidos y puso a prueba su talento en los torneos amateurs de dicho país. Diez ha podido conocer que Nata, como de cariño se le conoce en la Talacha, se ha convertido en el nuevo refuerzo de Marathón para los próximas temporadas.

Este se desempeña como volante o lateral derecho y llega al equipo verdolaga con el visto bueno de su director deportivo, Mario Berrios, quien ha podido ver las condiciones de Nata. Originario de Olanchito, Yoro, a sus 24 años de edad, Natanael Martínez Agurcia, quien radica Durhan, Carolina del Norte en Estados Unidos, donde se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados en Copas del fútbol amateur, pero su talento ahora lo traerá a la Liga Nacional de Honduras. Nata comenzó participando en el equipo Catrachos FC en Estados Unidos, que dirige Edwin Pedroza, luego ha tenido un recorrido por otros equipos que han contado con sus servicios por su gran calidad y crecimiento futbolístico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE