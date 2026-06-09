Presidente de Platense revela barrida sin precedentes y el futuro de ‘Yio’ Puerto

El Tiburón quiere volver a ser aquel club agresivo que fue en su regreso a la Liga Nacional de Honduras, ese que ponía a temblar a los grandes del país y que se metió a la liguilla, es por eso que muchos cambios se vendrán en lo interno de la institución. Christian Andrés, quien reafirmó su presencia en la silla presidencial escuala, charló con DIEZ sobre lo que ha aprendido desde el ascenso administrativo del Platense, además, sorprendió al revelar que tendrán 14 bajas de cara al torneo Apertura 2026. El directivo de los porteños fue amplio al explicar el caso: Erick Puerto; acercamientos, países en el exterior y el motivo por el que su VISA fue denegada. “Mi interés genuino es que los futbolistas tengan la oportunidad de crecer fuera del país. No tiene nada que ver con desmerecer el fútbol hondureño ni a los equipos grandes. Simplemente considero que lo mejor para Erick es vivir una experiencia internacional, aprender más, crecer profesional y personalmente”, expreso Christian Andrés.

Por último, el conocido ‘Yumi’ dio a conocer las ventajas y desventajas de tener 12 equipos en la Liga Nacional y adelantó su decisión si a él le tocara votar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LA ENTREVISTA CON CHRISTIAN ANDRÉS

Christian, ¿qué tal? ¿Cómo se visualiza lo que viene para este semestre del 2026 para el Tiburón?



Empieza otra temporada y este torneo de Apertura lo esperamos como un torneo que va a ser más complejo que lo que fue la temporada del año pasado. ¿Por qué? Porque obviamente ahorita nos ha dado tiempo de pensar y el año pasado fue así de la noche a la mañana que me hicieron el llamado. Entonces, eso sí podríamos pensar que ahora tenemos más tiempo para planificar, pero también el tener más tiempo te hace pensar y lo hace a uno estar consciente de que en un torneo de Apertura es el momento de la verdad.



Aquí empieza de nuevo la carrera por no descender, por un lado, por clasificar a la liguilla por otro lado y por llegar a una final. Entonces, la verdad que ansioso y motivado. ¿Qué ha aprendido luego de un año en Primera División?



Demasiado. Como le digo, en principio estar conscientes de que el torneo de Apertura ni se compara con el de Clausura. En algunas instancias podría pensar que el torneo de Apertura es más amigable. El torneo de Clausura nadie perdona nada. Se está jugando por algunos equipos una figura del descenso, por otros sumar puntos para un torneo de Concacaf, para otros la liguilla. Entonces tiene ingredientes adicionales.



Aprendizajes al interno, para mí estar consciente de que tenemos que seguir valorando y apoyando las reservas, la cantera, a los jóvenes. Más allá de un aprendizaje, porque la verdad fue algo que hicimos, es estar conscientes de que debemos hacerlo y debemos hacerlo de una mejor manera.



Aprendizajes también a no ahogarse en un vaso de agua. La verdad que todo pasa por algo. He aprendido que cada situación que vivimos era bajo el camino, el trazo perfecto de Dios y aceptarlo más que todo. A no regalar nada. A ser más fuertes en casa. ¿Por qué suena tan profundo? Porque duele que no hayamos entrado a la liguilla por un punto o por un gane. Si nosotros hubiésemos ganado a Génesis en casa, hubiéramos estado clasificados antes de llegar con Olimpia en la última jornada. Entonces duele porque te das cuenta que se te fue un año. Mucho esfuerzo, muchos recursos y para mí fue un fracaso no haber entrado a la liguilla. Obviamente eso lo hace a uno retroceder y entender qué fue lo que se hizo mal, porque se pudo haber hecho mejor.



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Por eso digo que veo para atrás y había muchos comentarios, consejos de señores o personas que han tenido experiencia previa en Liga Nacional, donde me decían: “Christian, no tenés idea de lo que fue esa cantidad de puntos que hiciste en la Apertura", la tranquilidad que eso da para trabajar.



También mantenerte fiel a lo que ha funcionado. Quisimos junto al cuerpo técnico darle un cambio a Platense en torno al fútbol quizás rústico que se había jugado en el torneo de Apertura y quisimos evolucionar a que fuese un fútbol diferente, quizás más llamativo. La verdad que yo veo hacia atrás y no tuvimos que haber hecho eso. Creo que el ADN de Platense estaba muy claro y se adaptó estando en Segunda División. Así que ese es otro aprendizaje importante y que va prácticamente a trazar lo que se viene hacia adelante.

Christian, ¿está en riesgo usted de seguir al mando de Platense? Miraba mucho ese ruido en redes sociales, por eso se lo consulto.



Se va a volver loco viendo redes sociales. La verdad que mi continuidad en Platense es algo que decido yo. No me miro por ahora fuera del equipo. Sin duda en redes sociales se dice mucho. Está claro que hemos hecho las cosas bien. Extraño sería que no hubiese envidia o que alguien no quisiera llegar a lo que hemos construido hoy pensando que es así de fácil, como que solo se va uno y me quedo. No funciona así.



Platense tiene un ADN y las personas que somos parte de Platense somos quienes hacemos Platense. Es normal que en algún momento haya quien quiera gozar de lo que se ha construido. Más allá de alguna intención que pudo haber habido de confundirnos, nosotros seguimos adelante. ¿Qué legado quiere dejar usted en Platense?



Son varios. No sé si llamarlo legado, pero lo que quisiera en principio es que se recuerde el trabajo que se ha hecho. Es equipo administrativo, junta directiva, cuerpo técnico y obviamente jugadores. Hemos trabajado para volver a darle la identidad o quizás mejorar la identidad de lo que es Platense.



Hoy uno valora si va en buen camino cuando tiene interés de otros jugadores, interés de cuerpos técnicos, interés de dirigir otros equipos. Cuando prensa deportiva y federativos le dicen a uno: “Es impresionante lo que se ha hecho”. Vamos a la parte deportiva. Ahora mismo, ¿las bajas confirmadas de parte de quiénes son?



Mire, en realidad son 14 bajas. De estas 14 bajas ya se comunicaron cinco o seis, si no me equivoco. Las otras ocho se van a estar comunicando esta semana. Entre los nombres de los que ya se mencionaron, porque yo sí soy bastante prudente tanto en altas como en bajas, y primero hay que hablar con el jugador. Son canales de comunicación que son los correctos.



Los que ya están confirmados son: Rembrandt Flores, Carlos Quintero, Carlos Castellanos, Carter Bodden y los jugadores que llegaron a préstamo. Me falta uno más, pero en este momento esos son los que puedo mencionar. Los demás no quiero mencionarlos todavía. Y ante tantas bajas, ¿se piensa contratar a 14 jugadores o a qué se le apuesta?



No. Se le apuesta en dos líneas. La primera: se va a contratar entre seis y siete jugadores. Luego, la idea es subir entre 12 y 14 jugadores de reservas. Algunos de ellos ya han estado en esta sinergia y la intención es continuar con lo que ha sido este proyecto que vienen desarrollando desde hace 12 o 13 años y que hoy tienen entre 16 y 18 años. Ustedes pudieron ver el buen desempeño de las reservas. Entonces, la idea es continuar el ciclo del proyecto. Es un premio al trabajo y al sacrificio de estos muchachos. Queremos mantener una base que es la que nos ha dado el ADN del equipo, sumarle esos seis o siete jugadores nuevos y agregar estos 12 o 14 futbolistas de reservas con la intención de tener juventud, dinamismo y apostar por la casa. De esos seis o siete refuerzos, ¿ya hay contrataciones hechas



Ninguna. ¿Y las negociaciones que se visualizan?



En todas las posiciones. No respondo con más detalle porque no quiero adelantar información, pero buscamos opciones desde guardameta, defensa, mediocampo ofensivo y defensivo, y delanteros.



Si tenemos 14 bajas y vamos a traer seis o siete jugadores, la intención es reforzar los espacios necesarios y rodearlos de los futbolistas de experiencia que permanecen en el equipo. ¿Cómo ve usted que abiertamente hayan dicho que quieren a Erick Puerto? Rafa Villeda lo mencionó y también Emilio Izaguirre. ¿Qué le causa eso?



Conozco el interés que existe por Erick a partir de las entrevistas que he visto. Sin embargo, una oferta formal que consolide ese interés no ha existido. Es gratificante que equipos grandes se fijen en un jugador como Erick Puerto. Yo siempre he dicho algo: quiero que Erick salga al extranjero. Esa es mi meta.



Quiero ser recordado como alguien que ayudó a que Platense volviera a exportar jugadores. Mi interés genuino es que los futbolistas tengan la oportunidad de crecer fuera del país. No tiene nada que ver con desmerecer el fútbol hondureño ni a los equipos grandes. Simplemente considero que lo mejor para Erick es vivir una experiencia internacional, aprender más, crecer profesional y personalmente.



Por eso, es gratificante que exista interés, pero estamos esperando ofertas concretas para analizarlas junto con él, porque al final quien juega es el futbolista.

Cuando se habla de interés, ¿nunca los han llamado para preguntar cuánto cuesta o cuál es la situación del jugador?



Aquí se confunden los términos. Yo he recibido intenciones. He recibido llamadas de equipos, agentes, representantes y entrenadores, tanto dentro como fuera del país, preguntando por el jugador, pero una oferta formal implica que me digan: lo queremos por seis meses, por un año, comprar un porcentaje de la ficha o adquirirlo de manera definitiva, y que además presenten cifras concretas. Eso no ha pasado. Entonces, ¿todavía no hay nada?



Correcto. Por eso resultan falsas algunas versiones que circulan diciendo que el presidente tiene tasado a Erick en una cifra exorbitante. Yo nunca he puesto un precio. Quien conoce de esto sabe que existen plataformas como Transfermarkt y otras similares. Ahí el valor de Puerto ronda entre 300 y 400 mil euros, e incluso indican que puede seguir subiendo. Eso es lo que dicen las plataformas. Yo no lo he tasado. Mientras nadie haga una oferta formal y entremos en una negociación, no puedo hablar de un precio. ¿Y de ahí partiría una eventual negociación?



No necesariamente. También existen escenarios de préstamo. Nadie va a pagar esas cifras por una cesión. De hecho, el año pasado estuve cerca de ceder a Erick a un equipo sin recibir un solo dólar. Se iba gratis. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es el crecimiento profesional y personal del jugador.



Lo bueno es que no me interesa quedar bien con nadie. Me interesa quedar bien con el jugador, con su familia y con las personas que lo rodean. Ese escenario finalmente se detuvo porque, junto a Erick, decidimos esperar una posible oferta que parecía venir. Esa oferta nunca llegó y el proceso se frenó.



En ese momento pensé que nos habíamos equivocado, pero hoy veo que los tiempos fueron perfectos. Yo no soy quien para ponerle precio a un jugador. Hablo en función de la información y de las referencias que existen en el mercado.



Lo que sí puedo decir es que nunca he entrado en una negociación formal por Erick Puerto. Por lo tanto, nadie puede afirmar que un equipo dejó de ficharlo porque yo exigía determinada cantidad. Eso es completamente falso. Nunca han hablado conmigo para negociar.



Voy a repetir lo que he dicho desde la primera vez que me entrevistaron sobre el tema. Mi prioridad, lo que yo busco, es que todo jugador de fútbol pueda salir al extranjero. Esa es mi prioridad y lo que busco. Y eso no significa, para contestarle de nuevo su pregunta, que están cerradas las puertas para quien sea. ¿Por qué? Hoy, cuando falta aproximadamente mes y medio para que arranque el torneo, ¿Yio Puerto es jugador del Platense?



Vamos a ver qué pasa. Hoy es jugador del Platense; que cambie mañana o pasado, ya es otra historia. La verdad es que esta ventana de tiempo todavía existe. Yo estimaría que antes de que finalice el Mundial, si se va a dar una salida o un cambio de equipo, debería darse en las próximas cuatro semanas. Creo que ese es el tiempo que hay y todavía hay margen para que pase. ¿O sea que están trabajando en ese objetivo?



No, la verdad es que yo no le puedo decir que estoy trabajando en algún objetivo específico. Lo que sí puedo decir es que hay mucho interés en él. Lo que se sembró fue en la ventana pasada, donde se logró que lo vieran. Hoy eso trabaja por su propia cuenta.