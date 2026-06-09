¿Regresa a la Liga? Diego Vázquez sobre la H: "No hay que ser catastróficos"

Diego Vázquez habló en exclusiva con DIARIO DIEZ y repasó varios de los temas más importantes de la actualidad futbolística. El técnico argentino reveló que recibió ofertas de otros clubes tras conquistar el título con Real Estelí en Nicaragua, analizó el debut de Honduras ante Argentina y los primeros minutos de Keyrol Figueroa con la Bicolor. Además, se refirió al histórico campeonato número 20 del Motagua, valoró el crecimiento de Matías Vázquez en Estados Unidos y compartió su visión sobre el presente del fútbol hondureño y los candidatos para la próxima Copa del Mundo.

LA ENTREVISTA

Diego Martín Vázquez, cuéntanos, ganas el título en Nicaragua, Diego, ¿cómo has asimilado todo esto después de la fiesta que pasó?

Sí, bueno, la verdad que bien, bastante contento. Costó mucho, lógicamente. Diriangén venía de ser tricampeón, creo, venía de ganar tres títulos consecutivos y bueno, ya tenía un equipo muy afinado y fue complejo superarlos. Creo que lo hicimos bien, merecimos ganar en los 180 minutos y bueno, al final en los penales se dio lo que merecíamos. Entonces, bueno, contento por lograrlo en el primer torneo y tratando de mejorar y de crecer como siempre. ¿Era una misión, Diego, para vos un objetivo poder lograr un título fuera de Honduras, ya que lo intentaste en otro lado, no se te pudo dar la oportunidad, ahora logras algo que quizás lo buscabas en tu carrera profesional?

No, mira, es que cuando uno llega a los equipos, hay equipos que obviamente exigen diferentes objetivos. Si vos te pones a ver, los objetivos, bueno, en su época de conducción del Motagua, ganamos; en la Selección creo que nos fue bien. Ahora, si me decís el objetivo de Puntarenas, ¿cuál es? Salvar el descenso. Lo logramos, dejamos al equipo salvado. En Marquense es lo mismo y bueno, ahora Estelí, yo creo que el objetivo era el título y también lo logramos. Creo que en los dos otros países logramos el objetivo que nos pidieron los directivos. Si bien en Punta Arenas pasa que hay veces que los directivos te piden un objetivo y ya después quieren otro, pero hay realidades y realidades de todos los equipos en determinado país. Entonces creo que hicimos un muy buen trabajo en Punta Arenas y también en Marquense, y ahora si te piden título en esos equipos ya es diferente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y esta es una realidad, ahora que te fuiste a Nicaragua, Diego, ¿qué tan distante está el fútbol de Nicaragua con nuestro país, vos que tenés tanta experiencia aquí en Honduras?

Sí, lo comentaba en otras entrevistas anteriores, que ha crecido mucho. Bueno, de hecho lo sufrimos en la última eliminatoria. El fútbol de Nicaragua está creciendo. No te digo que ya está a la par, pero yo recuerdo épocas anteriores de CONCACAF, que había diferencia. Ahora ya está parejo, está creciendo mucho el fútbol de la zona y bueno, se nota en la Selección y en CONCACAF también. Entonces en eso tenemos que tratar de seguir evolucionando más rápido a la par de los demás equipos de los demás países de Centroamérica. ¿Y cuál es tu actual situación, Diego? ¿Vas a continuar en el Real Estelí, que por ahí he escuchado que tu nombre ha salido por otros lados?

Sí, sí, la verdad que me trataron muy bien. Si estamos contentos vamos a seguir en Estelí. Bueno, clasificamos también a CONCACAF, entonces estamos contentos en Estelí, agradecido con la gente que me dio trabajo. Sí tuve llamados, pero no me gustaría decirlo por respeto a todos, a la gente de Estelí, también a los que me llamaron, que siempre es bueno que me tengan en cuenta. LEA TAMBIÉN: Supercopa confirmada, ascenso histórico y fichajes oficiales de cara al Apertura Sí, te digo porque sonó tu nombre en Olancho, hace poco escuchaba tu nombre también para Marathón. ¿Son esas opciones las que me decís?

Como te digo, no me gustaría dar nombres de equipos por lo mismo. Por respeto estoy en Estelí, estoy bien con contrato y bueno, soy respetuoso de la gente que me da trabajo. ¿Por cuánto tiempo seguís ligado al Real Estelí?

Cuando llegué firmé por dos años, tengo dos años de contrato. Recién estamos en el primer torneo. Pero bueno, en el fútbol siempre sabemos que están los resultados también, así que entendemos toda esa parte muy bien. ¿Contenta la gente de Real Estelí cuando al primer torneo les regalas el título?

Sí, claro, claro, todos, todos. No solo, es un trabajo, un esfuerzo de todos: los directivos, obviamente los jugadores, principales protagonistas, todo el cuerpo técnico. Y sí, lógico, contento porque hacía mucho que no se podía lograr ese objetivo, a pesar de que es un club que trabaja muy bien. Copa Centroamericana, Diego, ya se conoce el grupo donde te va a tocar, que por cierto te va a tocar contra un equipo hondureño como Marathón. Tenés también al Herediano, al Antigua y al Alianza. ¿Cómo ves ese grupo?

No, complejo todo, todos fuertes de Centroamérica. Todos los partidos, sabemos que en toda la Copa no hay equipo fácil. Incluso, prácticamente no hay. Se puede decir que en los papeles es un grupo complejo, pero bueno, esperemos estar bien. Es importante ganar los partidos de local, que tenemos dos partidos de local en el medio y bueno, después también, obviamente que los puntos afuera son importantes para poder seguir creciendo en la Copa. Pero bueno, también ahora empezamos, ya esta semana empezamos la pretemporada para prepararnos y llegar bien a los dos, al torneo local y a la Copa. Es el grupo prácticamente que le llaman el grupo de la muerte. No sé si lo ves así de esa manera, Diego, porque están los campeones de la región.

Prácticamente todos. Es que en toda la Copa no hay un equipo fácil. En su momento uno puede decir Verdes de Belice, pero no es fácil ir a ganar a Belice tampoco. Esto no es sencillo, a nosotros en su momento nos costó también. Así que no, no hay. En esta Copa no hay un partido que uno pueda decir que es ganable o es fácil. Hay que estar muy bien para poder avanzar de ronda, para poder pasar a la otra fase.

¿Vas a reforzar el equipo? ¿Cómo tenés planificado? ¿Cuántos refuerzos, Diego?

Sí, estamos trabajando ahí con algunos refuerzos locales que vienen y bueno, otros chicos extranjeros. Estamos trabajando porque el cupo en Nicaragua son cuatro y uno en el banco, son cinco extranjeros, y tenemos ahí un par de cupos. Pero bueno, todavía no se concretan, en estos días seguro se concretarán para llegar bien, más con todo el grupo que tenemos del torneo anterior, para llegar bien a la Copa. ¿No se te ha cruzado por la mente llevar a un futbolista hondureño, de esos que vos conocés muy bien del fútbol hondureño, que te puedan ayudar a reforzar el equipo?

Sí, siempre hemos estado hablando. Bueno, en su momento en Marquense se habló con un par y bueno, ahora también estamos. Pero bueno, a veces es el tema del cupo y necesitamos en determinados puestos. O sea, tiene que estar la coincidencia de que tengamos el cupo extranjero en el puesto que es el jugador que necesitamos. Pero sí, siempre estamos viendo lo que hay en el medio de Centroamérica y más a los jugadores que conocemos.