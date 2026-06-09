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Olimpia ya sumó tres fichajes: así se arma el león para la Copa Centroamericana

Olimpia ya confirmó tres refuerzos y anunció ocho bajas de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional.

09 de junio de 2026 a las 11:06
Olimpia ya sumó tres fichajes: así se arma el león para la Copa Centroamericana
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ALTAS CONFIRMADAS EN OLIMPIA: Así se está armando el león para recuperar el trono de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

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PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana.
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PORTERO: Onan Rodríguez fue fichado por el león en el torneo Clausura de la Liga Nacional. El porteño quiere seguir sumando minutos.
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DEFENSA: Edwin Lobo no fue titular clave en la zona baja merengue, pero es una de las apuestas por el costado derecho.
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DEFENSA: Cristian Canales, procedente del Choloma, es uno de los refuerzos de Olimpia en la zaga central.
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DEFENSA: Tras las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas, Olimpia fichó al lateral zurdo uruguayo Carlos Cuello.
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DEFENSA: Kevin Guity es otro de los titularísimos que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Juega de lateral derecho y volante mixto.
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DEFENSA: Clinton Bennett se ha hecho de un nombre en la zona baja merengue. El zaguero es titularísimo con Emanuel Hernández.
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DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los bastiones merengues en la zona baja. El uruguayo suma dos títulos con el Rey de Copas.

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VOLANTE: José Raúl García tendrá más minutos tras la salida del argentino Agustín Mulet.

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VOLANTE: Jamir Maldonado superó la lesión que lo apartó casi de todo el Clausura. Será una de las apuestas del león en la zona baja.
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VOLANTE: El mediocampista armador Jorge Álvarez es pieza clave en el engranaje del equipo comandado por Eduardo Espinel.
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VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los motores blancos para el Apertura y la Copa Centroamericana. El mediocampista será pieza clave en el león.
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ATACANTE: Michaell Chirinos recuperó su mejor versión el torneo Clausura. El diablillo será una de las apuestas blancas en la Copa Centroamericana.
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ATACANTE: Didier Paguada, juvenil reserva melenudo, sería uno de los jugadores que acumularía más minutos en la temporada que iniciaría en agosto.
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ATACANTE: Maynor Arzú, ahora con la salida de José Mario Pinto, tendrá más minutos en el eje de ataque blanco.
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ATACANTE: Jainer Bermúdez, de 17 años de edad, es uno de los refuerzos y jugadores que reemplazarán la baja de José Mario Pinto.
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ATACANTE: Jorge Benguché será una de las apuestas blancas en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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ATACANTE: David Flores ya suma minutos con el conjunto blanco en la Liga Nacional de Honduras.

Mario O. Figueroa
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ATACANTE: Yustin Arboleda se quedó en el Rey de Copas y, ante la salida de Bengtson, el naturalizado hondureño tendrá más minutos de juego.
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ATACANTE: Olimpia confirmó que Kilmar Peña es uno de los futbolistas que se sumará a los refuerzos. Llega para reemplazar la baja de Bengtson.

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DT: Eduardo Espinel está a la espera de más fichajes melenudos. El uruguayo ganó dos de los últimos 3 torneos en Liga Nacional.
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Rafael Villeda, presidente de Olimpia, adelantó que el león seguirá sumando refuerzos para el Apertura y la Copa Centroamericana.

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