Olimpia ya sumó tres fichajes: así se arma el león para la Copa Centroamericana

ALTAS CONFIRMADAS EN OLIMPIA: Así se está armando el león para recuperar el trono de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana.
PORTERO: Onan Rodríguez fue fichado por el león en el torneo Clausura de la Liga Nacional. El porteño quiere seguir sumando minutos.
DEFENSA: Edwin Lobo no fue titular clave en la zona baja merengue, pero es una de las apuestas por el costado derecho.
DEFENSA: Cristian Canales, procedente del Choloma, es uno de los refuerzos de Olimpia en la zaga central.
DEFENSA: Tras las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas, Olimpia fichó al lateral zurdo uruguayo Carlos Cuello.
DEFENSA: Kevin Guity es otro de los titularísimos que tiene Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Juega de lateral derecho y volante mixto.
DEFENSA: Clinton Bennett se ha hecho de un nombre en la zona baja merengue. El zaguero es titularísimo con Emanuel Hernández.
DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los bastiones merengues en la zona baja. El uruguayo suma dos títulos con el Rey de Copas.
VOLANTE: José Raúl García tendrá más minutos tras la salida del argentino Agustín Mulet.
VOLANTE: Jamir Maldonado superó la lesión que lo apartó casi de todo el Clausura. Será una de las apuestas del león en la zona baja.
VOLANTE: El mediocampista armador Jorge Álvarez es pieza clave en el engranaje del equipo comandado por Eduardo Espinel.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es uno de los motores blancos para el Apertura y la Copa Centroamericana. El mediocampista será pieza clave en el león.
ATACANTE: Michaell Chirinos recuperó su mejor versión el torneo Clausura. El diablillo será una de las apuestas blancas en la Copa Centroamericana.
ATACANTE: Didier Paguada, juvenil reserva melenudo, sería uno de los jugadores que acumularía más minutos en la temporada que iniciaría en agosto.
ATACANTE: Maynor Arzú, ahora con la salida de José Mario Pinto, tendrá más minutos en el eje de ataque blanco.
ATACANTE: Jainer Bermúdez, de 17 años de edad, es uno de los refuerzos y jugadores que reemplazarán la baja de José Mario Pinto.
ATACANTE: Jorge Benguché será una de las apuestas blancas en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
ATACANTE: David Flores ya suma minutos con el conjunto blanco en la Liga Nacional de Honduras.
ATACANTE: Yustin Arboleda se quedó en el Rey de Copas y, ante la salida de Bengtson, el naturalizado hondureño tendrá más minutos de juego.
ATACANTE: Olimpia confirmó que Kilmar Peña es uno de los futbolistas que se sumará a los refuerzos. Llega para reemplazar la baja de Bengtson.
DT: Eduardo Espinel está a la espera de más fichajes melenudos. El uruguayo ganó dos de los últimos 3 torneos en Liga Nacional.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, adelantó que el león seguirá sumando refuerzos para el Apertura y la Copa Centroamericana.