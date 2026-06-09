Fichajes: Keyrol aclara futuro, Marathón se fija en DT y ¿Solani a Motagua?

"Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió el meta Denovan Torres confirmando su salida de Juticalpa FC.