Fichajes: Keyrol aclara futuro, Marathón se fija en DT y ¿Solani a Motagua?

Un martes con información fundamental para el futuro de los jugadores en la Liga Nacional y legionarios.
Erick Andino Portillo, exjugador del Olimpia y Motagua, es el nuevo DT de Zona Wi-Fi Gualjoco FC de la Liga Mayor de Santa Bárbara.
El delantero Ángel Tejeda tiene en principio un acuerdo con el Guastatoya de Guatemala que es dirigido por el técnico uruguayo Martín “Tato” García.
Mauro De Giobbi no tiene claro su panorama en Juticalpa FC, de donde tiene contrato como técnico.
"Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió el meta Denovan Torres confirmando su salida de Juticalpa FC.
El CD Choloma tiene en el radar al técnico argentino Héctor Vargas quien ya fue sondeado por Juticalpa FC.
El delantero argentino Gonzalo Ritacco aún o llega a un acuerdo de rescisión de contrato con Real España.
La llegada de Marcelo Pereira a la zona baja de La Máquina fue un mensaje para Juan Manuel Capeluto, no entra en los planes de seguir y busca rescindir.
Christian Andrés, presidente de Platense, confirmó que el Tiburón tendrá un total de 14 bajas.
Rembrandt Flores fue confirmado como baja del Platense por parte de la presidencia.
El defensor argentino Carlos Quintero se va de Platense, informó el presidente Christian Andrés.
Carlos Castellanos oficialmente no sigue en Platense, así lo reveló a DIEZ el presidente de la institución.
Platense ya no cuenta con los servicios de Daniel Carter Bodden, quien regresa a Real España.
Christian Andrés, presidente de Platense: "Conozco el interés que existe por Erick Puerto a partir de las entrevistas que he visto. Sin embargo, una oferta formal que consolide ese interés no ha existido", citó sobre reacciones previas de Rafael Villeda, presidente de Olimpia y Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua.
Javier López, técnico de Motagua, sobre la llegad de otros fichajes donde se menciona Edwin Solani y "Yío" Puerto: "Nombres no puedo dar por respeto, pero son jugadores que encajan en las características que pedimos, estamos buscando en el plano nacional, hay opciones muy interesantes", respondió a DIEZ.
El periodista Marvin Ávila informó que Marathón ha sondeado al técnico argentino Silvio Rudman, de 57 años, que tuvo una muy destacada carrera como futbolista y fue parte del Monstruo Verde.
Keyrol Figueroa recibió la notificación del Liverpool de querer renovarlo. En la pasada campaña fue ascendido a la Sub-21.