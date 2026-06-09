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Fichajes: Keyrol aclara futuro, Marathón se fija en DT y ¿Solani a Motagua?

Un martes con información fundamental para el futuro de los jugadores en la Liga Nacional y legionarios.

09 de junio de 2026 a las 15:27
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Un martes con información fundamental para el futuro de los jugadores en la Liga Nacional y legionarios.
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Erick Andino Portillo, exjugador del Olimpia y Motagua, es el nuevo DT de Zona Wi-Fi Gualjoco FC de la Liga Mayor de Santa Bárbara.
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El delantero Ángel Tejeda tiene en principio un acuerdo con el Guastatoya de Guatemala que es dirigido por el técnico uruguayo Martín “Tato” García.
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Mauro De Giobbi no tiene claro su panorama en Juticalpa FC, de donde tiene contrato como técnico.
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"Quiero agradecer al Juticalpa FC por la confianza, el apoyo y la oportunidad que me brindó durante estos dos años. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición por ser parte de este camino. Les deseo muchos éxitos. Gracias por todo", escribió el meta Denovan Torres confirmando su salida de Juticalpa FC.
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El CD Choloma tiene en el radar al técnico argentino Héctor Vargas quien ya fue sondeado por Juticalpa FC.
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El delantero argentino Gonzalo Ritacco aún o llega a un acuerdo de rescisión de contrato con Real España.
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La llegada de Marcelo Pereira a la zona baja de La Máquina fue un mensaje para Juan Manuel Capeluto, no entra en los planes de seguir y busca rescindir.
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Christian Andrés, presidente de Platense, confirmó que el Tiburón tendrá un total de 14 bajas.
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Rembrandt Flores fue confirmado como baja del Platense por parte de la presidencia.
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El defensor argentino Carlos Quintero se va de Platense, informó el presidente Christian Andrés.
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Carlos Castellanos oficialmente no sigue en Platense, así lo reveló a DIEZ el presidente de la institución.
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Platense ya no cuenta con los servicios de Daniel Carter Bodden, quien regresa a Real España.
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Christian Andrés, presidente de Platense: "Conozco el interés que existe por Erick Puerto a partir de las entrevistas que he visto. Sin embargo, una oferta formal que consolide ese interés no ha existido", citó sobre reacciones previas de Rafael Villeda, presidente de Olimpia y Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua.
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Javier López, técnico de Motagua, sobre la llegad de otros fichajes donde se menciona Edwin Solani y "Yío" Puerto: "Nombres no puedo dar por respeto, pero son jugadores que encajan en las características que pedimos, estamos buscando en el plano nacional, hay opciones muy interesantes", respondió a DIEZ.
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El periodista Marvin Ávila informó que Marathón ha sondeado al técnico argentino Silvio Rudman, de 57 años, que tuvo una muy destacada carrera como futbolista y fue parte del Monstruo Verde.
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Keyrol Figueroa recibió la notificación del Liverpool de querer renovarlo. En la pasada campaña fue ascendido a la Sub-21.
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