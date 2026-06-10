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Exclusiva: Marathón suma otro fichaje para la Copa Centroamericana

DIARIO DIEZ conoció en exclusiva que su nuevo futbolista militó en el Motagua y Real España.

Exclusiva: Marathón suma otro fichaje para la Copa Centroamericana

Marathón confirmó su cuarto fichaje de cara a la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

10 de junio de 2026 a las 20:15

El Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana, y ya tiene asegurado a uno de los atacantes más destacados del fútbol hondureño. Se trata de Yeison Mejía, quien se convirtió en nuevo jugador de la escuadra verdolaga para la próxima temporada.

DIARIO DIEZ conoció en exclusiva que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva sampedrana y firmó un contrato por un año con el club. De esta manera, Mejía se suma al proyecto encabezado por la institución esmeralda, que tendrá como uno de sus principales desafíos la disputa de la Copa Centroamericana.

Yeison Mejía se une a las altas del Marathón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

Yeison Mejía se une a las altas del Marathón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

A lo largo de su carrera, Yeison Mejía ha defendido las camisetas de varios clubes importantes del país. Entre ellos destacan Real España y Motagua. Además, tras su fichaje por Marathón, Mejía se une a las altas del lateral derecho Natanael Agurcia, Jonathan Paz y Alberth Elis.

Con su llegada, Mejía se suma a una zona ofensiva que ya cuenta con nombres importantes como Rubilio Castillo, Alberth Elis, Nicolás Messiniti, Carlos Pérez, Odín Ramos y Alexy Vega. Sin embargo, este último estaría fuera de las canchas durante toda la temporada debido a la lesión que sufrió, por lo que la incorporación del exjugador de Real España y Motagua cobra aún mayor relevancia para el equipo sampedrano.

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En el plano internacional, Marathón tendrá un duro desafío en la Copa Centroamericana, donde compartirá grupo con Club Sport Herediano de Costa Rica, Antigua GFC de Guatemala, Real Estelí FC de Nicaragua y Alianza FC de El Salvador. La misión de los verdes será avanzar a la siguiente ronda y competir por uno de los boletos disponibles hacia la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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