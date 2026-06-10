Exclusiva: Marathón suma otro fichaje para la Copa Centroamericana

El Marathón continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana, y ya tiene asegurado a uno de los atacantes más destacados del fútbol hondureño. Se trata de Yeison Mejía, quien se convirtió en nuevo jugador de la escuadra verdolaga para la próxima temporada.

DIARIO DIEZ conoció en exclusiva que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva sampedrana y firmó un contrato por un año con el club. De esta manera, Mejía se suma al proyecto encabezado por la institución esmeralda, que tendrá como uno de sus principales desafíos la disputa de la Copa Centroamericana.