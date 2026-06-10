Exfutbolista de Barcelona y asistente de Mourinho dirigirá equipo de Liga Nacional

El mercado de piernas está muy activado en los equipos de la Liga Nacional de Honduras, pero uno de los clubes quiere dar la sorpresa y está apostando en grande con la llegada de un nuevo entrenador con gran recorrido mundial. DIEZ ha podido conocer de manera EXCLUSIVA que un equipo de Honduras está apuntando en grande con un proyecto a largo plazo y su lugar estará siendo ocupado por un estratega con una amplia carrera futbolísticas y que estuvo formado bajo la enseñanza de dos leyendas del balompié mundial.

El ex defensa brasileño Aloísio Pires Alves, leyenda del Porto y primer capitán negro en la historia del Barcelona de España, ​​quien cuenta con licencia UEFA y experiencia como asistente de José Mourinho y alumno de Johan Cruyff estará llegando a un club de la Liga Nacional. El exdefensor se convirtió en entrenador poco después de retirarse en 2001. Se unió al cuerpo técnico del Porto, donde jugó durante 11 temporadas y se convirtió en el tercer jugador con más partidos disputados en la historia del equipo, con más de 470 encuentros. Esto también lo convierte en el jugador extranjero con más partidos jugados.