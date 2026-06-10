Exfutbolista de Barcelona y asistente de Mourinho dirigirá equipo de Liga Nacional

El mercado de piernas está muy activado en los equipos de la Liga Nacional de Honduras, pero uno de los clubes quiere dar la sorpresa y está apostando en grande con la llegada de un nuevo entrenador con gran recorrido mundial.
DIEZ ha podido conocer de manera EXCLUSIVA que un equipo de Honduras está apuntando en grande con un proyecto a largo plazo y su lugar estará siendo ocupado por un estratega con una amplia carrera futbolísticas y que estuvo formado bajo la enseñanza de dos leyendas del balompié mundial.
El ex defensa brasileño Aloísio Pires Alves, leyenda del Porto y primer capitán negro en la historia del Barcelona de España, quien cuenta con licencia UEFA y experiencia como asistente de José Mourinho y alumno de Johan Cruyff estará llegando a un club de la Liga Nacional.
El exdefensor se convirtió en entrenador poco después de retirarse en 2001. Se unió al cuerpo técnico del Porto, donde jugó durante 11 temporadas y se convirtió en el tercer jugador con más partidos disputados en la historia del equipo, con más de 470 encuentros. Esto también lo convierte en el jugador extranjero con más partidos jugados.
Aloísio no solo vistió la camisa del Barcelona, sino que en la época de Johan Cruyff, el técnico Neerlandés, quien le entregó el brazalete de capitán en la temporada 88/89. En su única temporada con el club catalán, donde había jugadores españoles y otros con más antigüedad en el club, pero el entrenador lo eligió a él. Y así hizo historia al convertirse en el primer hombre negro en lucir el brazalete.
LEYENDA DEL PORTO Y ASISTENTE DE MOURINHO
En Portugal, Aloísio se convirtió en una leyenda. Es el jugador extranjero con más apariciones en el Porto y el tercero con más partidos disputados con el club, con 474 encuentros. Jugó 11 temporadas en el estadio Dragão, donde ganó siete títulos de la Liga portuguesa entre 1991 y 1999, cinco Copas de Portugal y seis Supercopas.
Desde el terreno de juego, pasó directamente al cuerpo técnico del primer equipo en 2001. Fue asistente durante un tiempo y también trabajó con el filial en otra ocasión. Formó parte, por ejemplo, del cuerpo técnico de José Mourinho, con quien coincidió recientemente en un curso para renovar su licencia UEFA. Ganó la Liga de Campeones como asistente y, posteriormente, el Mundial de Clubes en 2004.
CARRERA COMO ENTRENADOR
2001-06 asistente Porto de Mourinho, técnico de equipo B
2007 Vila Mea (Portugal) Técnico Principal
2008 Sporting Braga Técnico asistente
2009 SER Caxias do Sul (Brasil) Asistente de René Weber
2010-2013 Porto Alegre (Brasil) Gerente de fútbol
2013-2014 Gil Vicente (Portugal) Director Deportivo
2015-2016 Operario CD -Varzea Grande (Brasil) Gerente de futbol
2017-2018 Mogi Mirim (Brasil) Técnico Sub-20
2023-2024 Atlético Jossense Clube (Portugal) Técnico Principal