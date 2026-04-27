Humberto Rivera cuenta los momentos críticos en Juticalpa, la deuda y el jugador que cargaba mochila con alcohol

<b>¿Cuál es el momento más crítico, más complicado que vivió en este último proceso con el Juticalpa? </b><br />Es que se vivieron muchos momentos difíciles, momentos críticos, el perder tantos partidos con diferencias de 4, 6 goles, eso me daba mal pensamiento y tanta cosa que se habla a nivel extradeportivo, pero al final nosotros siempre fuimos respetuosos, teníamos algunas cosas y las callábamos por evitar problemas.Pero sí siento que los momentos más difíciles cuando se pierde contra el Marathón 2 partidos seguidos, contra el Olimpia 6 a 1, entonces situaciones así y creo que no es fácil, porque a mí siempre me ha gustado que el equipo sea ordenado, que sea un equipo intenso, pero a veces nosotros decimos, ese equipo no es intenso, pero hay que ver con qué intensidad, porque nosotros no podemos decir que es correr y así ya, eso no es fútbol, ni ser intenso, sino que es saber cuándo lo vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer, entonces yo siento que hay momentos que uno se sintió mal por la manera como se perdía.Una vergüenza futbolística, porque son marcadores que quizás no son tan comunes. Es que eso es, yo lo dije en una entrevista, en una conferencia de prensa, que dábamos vergüenza como equipo, pero al final el responsable es Humberto Rivera, porque es el entrenador del equipo y en lo particular yo siempre salía molesto, no lo daba a conocer porque no es fácil, pero sí cuando llegaba a la casa eran 2 o 3 de la mañana y todavía estaba pensando, la cabeza me daba vueltas.<b>¿Cómo era Humberto Rivera en los momentos críticos?</b><br />Es que no se le puede gritar al jugador porque le estaríamos ir repitiendo, muchos jugadores me decían, probablemente que usted es muy buena persona, tiene que hablar, es que no es necesario gritarle a una persona para que sea responsable en su trabajo, para que rinda en su trabajo.<br /><br /><b>¿Pero cómo fue usted por ejemplo en esos momentos?</b><br />Nosotros siempre hablábamos después de cada partido, cuando nos daba la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, porque comprendemos y entendemos que después de un juego no es fácil, después de perder 6 a 0 y que le va a ir a gritar a un jugador para evitar un problema, lo correcto es hablar después de eso en el entrenamiento que es después del partido.<br /><br /><b>¿Lo hablaba con alguien del grupo? </b><br />Siempre se hablaba con jugadores de mayor jerarquía, porque uno siempre debe tener eso, que debe conocer quién es, qué jugadores le pueden aportar en eso, para que los jugadores hablen con los demás compañeros. Nosotros como cuerpo técnico lo dialogábamos y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos resultados? Si se está trabajando bien. Cuando hacíamos un entrenamiento en un día, nosotros decíamos, este partido lo ganamos, porque mirábamos un entrenamiento con todos los requisitos para hacer un buen partido. Lastimosamente, en la práctica eran una cosa y en los partidos eran completamente diferentes.Entonces, digo yo, ¿qué está pasando? Y se hablaba con ellos y les decíamos, ¿pero por qué en la práctica lo hacemos bien y en los partidos no lo estamos haciendo bien? Si es lo mismo. <b>Y muchos dicen que cuando pasan estas cosas, le están haciendo la cama al técnico. ¿Se le cruzaba a usted por la mente este tema o pasaba desapercibido? </b><br />Mire, yo no sé si creerlo o no creerlo, porque algunos directivos me decían, profe Beto le está haciendo la cama algunos jugadores, el aficionado de igual manera me decía, al profe del equipo le está haciendo la cama los jugadores, pero yo estaba al 100% con los jugadores, creía en su capacidad, creía en su honestidad, y a decir verdad que yo nunca pensé eso, se maneja y muchos entrenadores dicen, me hicieron la cama, pero yo no soy de ese concepto, ni manejo esa idea, siento que no se rindió como nosotros queríamos.<b>¿Se auto cuestionaba usted? </b><br />Exactamente, entonces decía, no es posible que yo esté trabajando de esta forma y los resultados no me están dando. Entonces yo siento que eso es importante, el hecho de uno estar siempre pendiente de lo que uno está haciendo, y yo pasaba pendiente, analizaba y decía, pero si este jugador yo lo miro entrenando bien, voy a insistir con él, porque en cualquier momento va a reventar. Y nunca se dio lo que yo esperaba de determinado jugador, pero sí hacía un acto crítico en cuanto a la manera como se estaba trabajando con el Juticalpa.<b>¿De qué se arrepiente usted? </b><br />De lo que uno hace, yo en particular no me arrepiento. Lo que sí es que uno toma una decisión, yo hablé cuando terminó el torneo, hablé con mis dos hijos varones, y mi esposa, y ellos me dijeron, papi queremos hablar con vos. Yo me imaginaba más o menos, mira, no sigas con la Juticalpa, porque te vas a llenar de problemas, tuviste problemas en el cierre del campeonato anterior, y este te va a seguir lo mismo.Pero yo quería un reto conmigo mismo, de demostrar que estaba para grandes cosas, y al final mis hijos tenían la razón, porque como les dije anteriormente, se hizo un buen torneo, cuando ellos llegaron al primer torneo con Juticalpa se sumaron 25 puntos, que siento que es una buena campaña, y el segundo pues un desastre, completamente un desastre, tal vez fue por la falta de una muy buena preparación, pero arrepentirme no me arrepiento, lo que sí es que tuve que tomar una decisión, el no regresar a Juticalpa FC.