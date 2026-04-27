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Descenso y liguilla: ¿Cómo se clasifican a las Triangulares Olimpia, Motagua y Real España?

El torneo de la Liga Nacional de Honduras está llegando al final y cinco clubes pelean por un puesto en la liguilla.

  • Descenso y liguilla: ¿Cómo se clasifican a las Triangulares Olimpia, Motagua y Real España?
2026-04-27

Con una sola jornada por disputar, hay dos clubes que aspiran a acompañar al Motagua a ser cabeza de serie en las triangulares finales y comenzar esa fase con ventaja deportiva por una mejor posición en la fase regular.

Los azules con 39 puntos ya consiguieron al menos entrar de primero o segundo ya que los albos del Olimpia con 35 nada más llegarían a 38, mientras que Real España con 37 es el único que puede bajarse al Motagua del liderato.

El equipo de Javier López de la única forma que perdería el liderato, cuya singular ventaja es cerrar una hipotética final como local, es perdiendo su último partido vs UPNFM y que Real España derrote al Vicoria en La Ceiba. El Viejo León entraría como segundo si ganan a Platense y la máquina cae.

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Referente a los dos primeros lugares está todo dicho y solamente falta que se decida un último clasificando, sabiendo que Olancho FC y Marathón son los otros que ya tienen certificado su pasaje.

Un solo boleto para cinco en disputa

Platense (21), CD Choloma (20), Génesis FC (19) y UPNFM (18) son los que matemáticamente pelean ese último boleto. Los selacios y los cachorros (un juego menos) son los únicos que dependen de sí mismo. El tiburón ganándole a Olimpia en la última jornada se mete a la liguilla. Mientras que si Génesis obra dos triunfos en el cierre, no tendrá que ver otros resultados.

El CD Choloma debe vencer a Marathón y esperar una mezcla de resultados, pero sobre todo no descender, para acceder a la fase final del campeonato hondureño. UPNFM deberá ganarle a Motagua con un resultado holgado y esperar traspié de Platense y Génesis y asítomar su billete.

Victoria increíblemente con dos juegos menos tiene posibilidades de jugar liguilla.

Victoria increíblemente con dos juegos menos tiene posibilidades de jugar liguilla.

Increíblemente hasta el último lugar tiene posibilidades de lograr colarse en la liguilla y es Victoria, quienes con dos juegos menos, tienen seis puntos en disputa y lográndolos llegarían a 22 ya que amasen 16 unidades en el campeonato. Ahora bien, para que eso sucede, necesitan varios resultados a su favor en los partidos de la última jornada, como derrotas de Génesis, Platense, UPNFM y CD Choloma.

El único equipo eliminado es el Juticalpa FC, quienes acumularon 18 puntos en el torneo y con ello lograron la permanencia en Liga Nacional de Honduras. Ya finalizaron su participación en el campeonato, 'descansan' en la jornada 22.

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Redacción web
Redacción Diez

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