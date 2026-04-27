Descenso y liguilla: ¿Cómo se clasifican a las Triangulares Olimpia, Motagua y Real España?

Con una sola jornada por disputar, hay dos clubes que aspiran a acompañar al Motagua a ser cabeza de serie en las triangulares finales y comenzar esa fase con ventaja deportiva por una mejor posición en la fase regular.

Los azules con 39 puntos ya consiguieron al menos entrar de primero o segundo ya que los albos del Olimpia con 35 nada más llegarían a 38, mientras que Real España con 37 es el único que puede bajarse al Motagua del liderato.

El equipo de Javier López de la única forma que perdería el liderato, cuya singular ventaja es cerrar una hipotética final como local, es perdiendo su último partido vs UPNFM y que Real España derrote al Vicoria en La Ceiba. El Viejo León entraría como segundo si ganan a Platense y la máquina cae.