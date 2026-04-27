Descenso y liguilla: ¿Cómo se clasifican a las Triangulares Olimpia, Motagua y Real España?

Con una sola jornada por disputar, hay dos clubes que aspiran a acompañar al <b>Motagua</b> a ser cabeza de serie en las triangulares finales y comenzar esa fase con ventaja deportiva por una mejor posición en la fase regular.Los azules con 39 puntos ya consiguieron al menos entrar de primero o segundo ya que los albos del <b>Olimpia </b>con 35 nada más llegarían a 38, mientras que <b>Real España</b> con 37 es el único que puede bajarse al <b>Motagua </b>del liderato. El equipo de<b> Javier López</b> de la única forma que perdería el liderato, cuya singular ventaja es cerrar una hipotética final como local, es perdiendo su último partido vs <b>UPNFM </b>y que <b>Real España </b>derrote al <b>Vicoria</b> en La Ceiba. El Viejo León entraría como segundo si ganan a <b>Platense </b>y la máquina cae.